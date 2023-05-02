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穿上「白色樂福鞋」集優雅於一身　CHANEL隨性又溫柔、Tod’s魅力滿點

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實習記者黃麗頻／綜合報導

身處於樂福鞋當道的世代，人腳一雙已不是什麼稀奇事，不過遍地的黑色樂福鞋似乎不比白色來得搶眼，時尚圈也悄悄掀起「白色旋風」，《ET FASHION》精選5款白色樂福鞋，兼具休閒卻不失正式感，時尚感更是滿點！

＃Tod’s 皮革流蘇樂福鞋

以豆豆鞋聞名的義大利經典品牌Tod’s，該品牌的樂福鞋也受人喜愛，這款皮革流蘇樂福鞋以光滑皮革製成，上頭綴飾流蘇與經典金屬T形鏈條飾扣，讓白色鞋面看起來更加精緻，斜邊的車縫線毫不保留將品牌精湛的工藝完美呈現，細節滿滿散發低調不凡的魅力，超值得入手！

▲白色樂福鞋集優雅於一身。（圖／翻攝自官網）

▲Tod’s皮革流蘇樂福鞋，US$845（約NT$25,960）。（圖／翻攝自Tod’s官網）

＃SAINT LAURENT LE LOAFER MONOGRAM滑面皮革便士樂福鞋

極其「性冷淡風」的SAINT LAURENT，在2022秋冬系列推出這款經典又低調的樂福鞋，瞬間登上品牌的熱銷排行，富含濃濃的學院風，奶油白配色綴以金屬YSL字母萌感爆表，更讓鞋款上的精湛工藝一覽無遺，圓潤的鞋頭舒適百搭，好感度大幅上升！

▲白色樂福鞋集優雅於一身。（圖／翻攝自官網）

▲SAINT LAURENT LE LOAFER MONOGRAM 樂福鞋，NT$29,050。（圖／翻攝自SAINT LAURENT 官網）

＃DIOR BOY 樂福鞋

在2023春夏系列中重新演繹品牌風格，DIOR將經典的樂福鞋改以白色磨砂小牛皮製成，在鞋面上飾以金色調性的經典LOGO，完美保留品牌優雅、高貴的精神，最值得注意的是，鞋底飾有Christian Dior先生的幸運星，讓鞋款360度看起來都超時髦！

▲白色樂福鞋集優雅於一身。（圖／翻攝自官網）

▲DIOR BOY 樂福鞋，NT$32,000 。（圖／翻攝自DIOR官網）

＃BOTTEGA VENETA Monsieur 樂福鞋

不只有Swell樂福鞋風靡世界，BV這款「Monsieur」樂福鞋同樣超夯！以百搭樂福鞋為基礎，鞋面上綴以不規則狀金色釦飾，成為鞋款的最大亮點，交織出優雅與隨性兩種不同的風格，奶油白色調讓可愛更升一層！

▲白色樂福鞋集優雅於一身。（圖／翻攝自官網）

▲BOTTEGA VENETA Monsieur 樂福鞋，NT$37,900。（圖／翻攝自BOTTEGA VENETA官網）

＃CHANEL 羅紋絲絨樂福鞋

一直以來品牌推出的樂福鞋都是當季的熱銷品項，在2023春夏系列中，CHANEL這款羅紋絲絨樂福鞋，打破正式、帥氣的氛圍，以絲絨布面增添羅紋細節，讓鞋款層次感大大提升，象牙白色系更多了溫柔之感，帶給人隨性卻又不失高雅的氣息。

▲白色樂福鞋集優雅於一身。（圖／翻攝自官網）

▲CHANEL 羅紋絲絨樂福鞋，NT$41,800。（圖／翻攝自CHANEL官網）

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關鍵字：

白色樂福鞋, Loafers, CHANEL, Tod’s, SAINT LAURENT, DIOR, BOTTEGA VENETA

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