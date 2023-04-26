《徘徊年代》立下台灣新住民電影的里程碑　影后陳淑芳大力加持

文／女子學

2021年北影國際新導演競賽片《徘徊年代》，以兩位在台的越南女性為主角，以「新住民」的角度看見台灣的故事與時代變遷。導演張騰元從金穗獎競賽短片《焉知水粉》、東南亞文字報刊的工作經驗，再到以《徘徊年代》大放光彩的今天，張騰元長年關心新住民與本土台人的關係，為籌拍本片甚至不惜抵押房子為戲負債600萬。

根據移民署外裔、外籍配偶人數統計，自民國76年至111年，來台嫁予台灣人的越南女性已突破11萬人次，明確的數字都被攤在移民署的網站上可供查找，但她們在台灣經歷的，究竟是喜劇還是悲劇，卻無法以數據呈現。

《徘徊年代》以鏡頭窺探外籍配偶的不容易，並結合20年來的重大時事，如921大地震與台海飛彈危機，以不同的角度呈現深刻在每人腦海中的共同回憶。

▲《徘徊年代》立下台灣新住民電影的里程碑。（圖／《徘徊年代》劇照，下同）



兩位越南女性，講述屬於自己的台灣印象



民國85年，為了獲得更為美好的人生，遠從越南嫁來台灣的外籍配偶文慧（阮安妮 飾），卻因為丈夫沉默的性格、觀念陳舊的婆婆（陳淑芳 飾），現實的殘酷徹底粉碎文慧的「台灣夢」。

夢想在台灣擁有一番事業，想要以個人能力展現自我的憧憬，卻僅被婆婆賦予傳宗接代的寄望，加上丈夫軟弱且不願為妻子挺身而出，諸多意見的分歧終將導致婚姻走向盡頭，逃脫或是認命成了她的生命難題。

20年後，來自於越南並畢業於中文系的秋蘭（阮秋姮 飾），出社會後在徵信社工作的她，專責於調查越南新娘外遇案件；因為工作的關係，得知了「新住民舞團」創辦人的過往，也對其產生好奇與興趣，而這位創辦人便是文慧。

當瞭解的愈多，秋蘭便愈受到文慧所啟發，從別人的人生看見自己的憧憬，那些在異鄉生活的辛酸血淚，將由她們的角度來點亮這些不易被注意到的社會邊緣。

影后陳淑芳大力加持，看見外配熠熠閃亮的人生故事



曾在金馬頒獎典禮上喊出「（演戲）不漲價」的影后陳淑芳女士，在尚未讀過《徘徊年代》劇本的情況下，為了富有社會意義的題材、對熱血年輕導演的支持，陳淑芳女士二話不說便接下婆婆一角，希冀藉由好故事及影后出演的加持，能讓更多人看見這些存在於周遭，卻不曾被重視的細節，甚至打趣地說「希望票房不用多，讓導演的債還完就好了」再再展現陳女士幽默可愛的一面。

近20年的差距，同樣來自越南的兩位女性，展現了截然不同的生存樣貌，卻在某些細節上，串起了兩人的共同點而有共鳴；加上後半段魔幻、輕快的拍攝手法，僅用背影演出的阮秋姮，頗具實驗性的手法更是備受各方好評。文慧從痛苦的婚姻到獲得身分證的大喜，那些在你我眼中不起眼的事物，都是她們努力求生的辛酸血淚，只要願意去理解，便能看見身為「新住民」的她們，各自光輝燦爛的動人故事。

延伸閱讀

《我的小寶貝：一個越南媽媽的心情故事》用愛去接納共生在這片土地的新住民們

從中文一竅不通，到成為廣播金鐘主持人，來自印尼的她在異鄉闖出一片天！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/