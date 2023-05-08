卡地亞經典鑽戒蘊含真摯情意　訂製一生最美信物閃耀幸福光

▲卡地亞婚戒見證幸福與永恆誓言。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

Cartier卡地亞的經典鑽戒，見證無數佳偶的幸福與永恆誓言，包括摩納哥葛麗絲凱莉王妃在訂婚時收到夫婿雷尼埃三世親王所贈的10.48克拉祖母綠型切割鑽戒，都出自卡地亞的設計，一款款匠心獨具的單鑽戒極致優雅，蘊含無盡真摰情感，成為與另一半攜手步入人生全新旅程的首選信物。





▲卡地亞DESTINÉE DE CARTIER梨形鑽戒，美鑽簇擁著主鑽光彩奪目。

經典訂婚鑽戒

卡地亞經典訂婚鑽戒中，DESTINÉE DE CARTIER系列以一圈精緻的圓形明亮式切割鑽石，緊緊圍繞中央主石樣貌呈現，讓主鑽不僅聚焦，更有放大的視覺效果，唯有品牌精湛的百年工藝，才能讓整枚戒指散發極致光彩，從側面欣賞，用於鋪鑲戒環的鑽石完美契合戒環弧度，因垂花鑲邊盡顯精美的鋪鑲工藝，隱匿了金屬鑲座讓寶石如星光般浮現，而中央精選主鑽閃耀熠熠火彩，不僅有圓形明亮式切割鑽石，亦有梨形或祖母綠型切割主鑽供選擇。





▲卡地亞DESTINÉE DE CARTIER祖母綠型切割鑽戒，中央主鑽散發熠熠火彩。

設計感同樣令人著迷的Trinity Ruban訂婚鑽戒，靈感源自婚禮的綁手禮傳統，將新人的手繫在一起，象徵兩人締結連理，永結同心，美好寓意將鑽石與Trinity戒指三環設計緊緊相繫，猶如鋪鑲鑽石的鉑金絲帶優雅旋轉圍繞著主鑽，華美無比，同時有波浪線條的婚戒可搭配，創造更華麗的視覺效果。





▲Trinity Ruban訂婚鑽戒化身鋪鑲鑽石鉑金絲帶，演繹卡地亞三環戒指傳奇。





▲Trinity Ruban wedding band婚戒優美的線條與訂婚鑽戒完美搭配。

自1895年問世的SOLITAIRE 1895系列單鑽戒指則是卡地亞最經典的作品之一，設計與時俱進，和諧勻稱的外型搭配對稱的4爪鑲座，讓主鑽彷彿懸浮在空中盡情展現璀璨光芒，主鑽有枕形、橢圓形、圓形明亮式切割等不同切工鑽石，戒環亦有黃K金、玫瑰金或鋪鑲款，經典系列的多種變化，滿足不同個性與風格的準新人。





▲SOLITAIRE 1895系列鑽戒為卡地亞最經典的作品之一。





▲SOLITAIRE 1895系列鑽戒款式豐富，包括玫瑰金戒環設計。

當然單鑽戒不僅是訂情物，亦可作為寵愛自己的禮物，盡情閃耀自信光芒；此外，由路易卡地亞設計的C de Cartier鑽石項鍊，也是送給自己的完美禮物，運用代表品牌C字母烘托鑽石，線條簡約俐落，是日常容易配搭的設計，同系列也推出紅寶石、藍寶石或祖母綠戒指，為人生重要時刻留下美好印記。





▲C de Cartier鑽石項鍊是特殊紀念或犒賞自己的最佳禮物。





▲C de Cartier系列可訂製專屬的紅寶石、藍寶石或祖母綠戒指。

精選心儀美鑽

卡地亞鑽戒迷人之處，在於鑽石具超越4C標準的超凡魅力，因為卡地亞鑽石專家只挑選0.18克拉以上鑽石，且淨度介於IF和VS2之間，及顏色D與H等級間的美鑽，除了講求重量、成色、淨度、切工4C條件外，同時嚴選展現第5C「Charisma」代表品牌超凡魅力的鑽石。





▲卡地亞提供不同切工鑽石，滿足風格各異的顧客。

有卡地亞鑽石專家把關，消費者只需提出美鑽的條件，便能覓得心儀切工、克拉數的夢幻之作，以Solitaire 1895鑲嵌圓形明亮式切割鑽石戒指為例，備有0.30克拉起至4.99克拉的鑽石可供選擇；DESTINÉE DE CARTIER系列戒指與Trinity Ruban主鑽則從0.50克拉起，每一顆美鑽凝聚熾熱情感，在經典紅盒中綻放耀眼光芒。





▲在卡地亞可尋得理想克拉數的完美鑽石，訂製獨一無二的鑽戒。

線上模擬訂製服務

想訂製獨一無二的鑽戒，不妨先體驗卡地亞在官網推出的SET FOR YOU鑽戒訂製服務，可輕鬆在線上模擬訂製專屬戒指。第一步先選擇鑲嵌方式、第二步挑選心儀鑽石、第三步個人化訂製、最後則可查看作品並預約，並可透過線上模擬作品鐫刻文字服務，製作出夢幻鑽戒。

卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務







▲卡地亞於官網推出SET FOR YOU線上模擬訂製鑽戒服務。