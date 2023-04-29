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3處異國風情生活圈　到永和挖寶韓貨、台中小東南亞是零食採購天堂

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文／女子學

不同國家的人會來台灣，有的是因經濟問題、有些是為了追尋愛或夢想，也有人單純是熱愛台灣，理由有百百種，而隨著共生在這片土地的族群愈來愈多元，也慢慢發展出屬於他們原生文化的區域。本篇將介紹3處有著異國風情的生活圈，讓我們一起走訪、認識不同文化的樣貌。

1. 永和中興街（韓國街）

不論是韓劇、K-pop的風行，還是隨處可見的各式韓式料理，在在都能感受到韓國文化己經融入我們的生活之中。除了這些，也有不少人會在假期安排去韓國旅遊玩，不過，就算沒有辦法飛出國，還是能到永和的「韓國街」過過乾癮。

▲永和中興街景。（圖／新北市觀光旅遊網）

永和頂溪捷運站附近的中興街，因為整條街上賣的都是韓貨，而有「韓國街」之稱。在這數百公尺的街巷，有許多販售正統韓國商品的店家，不管是泡麵、海苔、泡菜、醬料等食品，或是韓國家庭用的傳統鍋具、電毯等生活用品，應有盡有。當然，這裡也有著名的美食老店，能品嚐到道地的韓味美食。若是想感受濃濃的韓味，此處絕對是首選。

2. 中和華新街（緬甸街）

新北中和著名的潑水節你有參加過嗎？中和南勢角捷運站附近的華新街是緬甸華人在台灣最大的居住地，而潑水祈福是他們慶祝緬甸新年的習俗。隨著時間推移，有「緬甸街」之稱的華新街已發展成台灣東南亞文化的最大社群，不但有最多元的南洋料理，還孕育了台灣第一家東南亞主題書店「燦爛時光」。

▲中和華新街景。（圖／新北市觀光旅遊網）

華新街上有不少緬甸、雲南、泰國、印度口味的餐廳，可以品嚐到最正統道地的南洋小吃，像是巴巴絲（粉條）、椰汁雞、魚湯麵、咖哩雞、香辣河粉、雞絲拌麵、豌豆炸餅等，喜歡東南亞料理的人一定要來吃看看。

3. 台中東協廣場（第一廣場）

舊稱為第一廣場的「東協廣場」，位於台中火車站前商圈，是一個有精品服飾用品店、美食街、東南亞超市、電影院、KTV、電動遊樂場等處的綜合性休閒娛樂廣場。此處原本是青少年的流行聖地，沒落之後成了外籍移工們群聚的生活圈，而隨著移工愈來愈多，吸引了不少東南亞異國商店聚集，販賣許多東南亞特色商品與飲食，也因此有「台中小東南亞」的稱號。這裡除了可以吃到東南亞道地的小吃，若是想試試東南亞各色零食，也可以來挖寶。

▲台中東協廣場。（圖／新北市觀光旅遊網）

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學韓貨, 永和韓國街, 韓貨, 南洋美食, 華新街, 台中, 東協廣場

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