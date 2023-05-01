年度色「萬歲洋紅」居家配色這樣搭　不突兀又顯個性

文／女子學

「萬歲洋紅」被PANTONE全球色彩權威機構挑選為2023年度代表顏色，它是一種具有強烈視覺效果的紅色，深受設計師和時尚愛好者的喜愛；亦被稱作「非常規時代的非常規紅色」，代表著時代的『叛逆』精神。

明亮飽滿的紅色調常見於鮮豔的春、夏季植物，代表熱情、創造力更是不在話下，在後疫情時代重新開啟對世界的熱情與認知。

▲2023年度色萬歲洋紅。（圖／Pantone官網）



在居家配置中，色彩的運用可以帶給整個空間不同的氛圍和風格，而紅色作為一個非常鮮明的顏色，在過去經常被認為用在居家空間會使人感到焦慮、煩躁，因此不太常被使用。

但是隨著時代的變遷，人們對色彩的認知越來越多元化，紅色逐漸被認為是一種充滿活力和熱情的顏色，可以帶來更多的能量和動力，也逐漸成為趨勢和時尚的代表色之一，不僅能為室內空間帶來視覺上的豐富層次感，也能帶來生命力和熱情。

1. 左岸紅色布面雙人沙發

沙發是客廳中最矚目的家具，在客廳中擺放紅色沙發除了更能突顯居家設計風格，讓客廳充滿熱情，同時還具備迎賓效果。如果沒有勇氣使用大膽的洋紅色沙發，也可以在靠背墊上加入一些洋紅色的細節，例如靠墊或抱枕，都能增加視覺層次感與全室的獨特魅力。

▲在客廳中擺放紅色沙發更能突顯居家設計風格。（圖／obis官網、Pinterest，下同）



2. 亞蓓圓凳

小圓凳是非常實用的家居擺設，它除了可以作為座位使用之外，也能增加空間的層次感，當房間顏色太集中在某一色系的時候，可以利用洋紅色的小圓凳平衡整體空間的色彩與比重；紅色更帶給人一種活潑有活力的感覺，不管是在客廳還是臥室，都能讓你的生活增添更多的趣味！

3. 小木偶兒童二抽櫃 / 紅白

在書房放置紅色家具也是一個很好的選擇，紅色的家具可以激發我們的思維和創造力。如果擔心紅色的感覺過於壓抑，在其他家具上可以搭配一些淺色木質傢具，以提供一個溫暖而舒適的基調。

如果空間比較小，也可以考慮使用輕質的家具，使空間感覺更加開闊。

4. 瓦特吧椅

洋紅色是一種非常有個性的色彩，帶給人一種既莊重又熱情的感覺，在餐廳中可以善用洋紅色的家具，例如餐椅、吧檯椅等，運用紅色能刺激感官，增添人對飲食的渴望及歡愉大快朵頤的心情。

此外搭配金屬設計，還能營造出一點性感及嫵媚的氛圍，讓整個場域的步調變得高雅輕奢，彷彿多了些迷離、沉醉的氣息。

5 .歐克4尺美耐皿石紋面四門二抽大茶几

洋紅色強烈的個性，若再搭配搶眼的亮色系，便易導致審美疲勞，建議搭配褐灰色、木質感的家具，營造穩重帶有一絲俏皮，不僅在居家環境突顯個人風格，亦適合用在商務場合。

選用桌面帶有大理石紋美耐皿的木質茶几，搭配洋紅色餐具或其他家具，在狂放不羈與內斂沉穩間，取得最為理想的平衡。

6. hoi! 林氏木業時尚輕奢LED附鏡金屬腳0.8M化妝桌組

洋紅色搭配金色更能營造出華麗、富貴的感覺，選用化妝桌時不妨選用帶有金屬質感的搭配，搭配洋紅色的軟裝配件，如地毯、窗簾，完美打造猶如精品店的高級質感。只是此一風格尤須注意搭配的比重，一旦運用此配色過了頭，便會顯得過時與俗氣。

居家設計沒有一定的必勝之道，一樣的色彩搭配在不同人眼中會有不同的感受，尤其像洋紅色這種個性鮮明的顏色將更為顯著。

使用洋紅色可為空間帶來更多的活力與熱情，但同時也須注意適量使用，以免造成視覺上的過度負擔。可以通過大型家具、紅色系小物和淺色系家具等多種方式來搭配洋紅色，使其與其他元素相互呼應，營造出一個舒適而充滿活力的居家環境。

延伸閱讀

用浪漫馬卡龍色妝點居家空間吧！5 個房間油漆顏色分享，迎接百花齊放的溫暖時刻

營造知性簡約居家風：掌握 4 項必備要素，從建材、格局到配色，讓家瀰漫濃濃文青味！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/