fb ig video ETtoday search mobile

UNIQLO透視上衣、法式內衣比之前更辣！最新Mame聯名加入絕美海洋藍

>

記者王則絲／台北報導

UNIQLO每一季度都令女孩們萬分期待的「Uniqlo and Mame Kurogouchi」聯名，有著「最美內衣」之稱，全新2023春夏系列即將於4月28日上架。「Uniqlo and Mame Kurogouchi」本季加入了絕美海洋藍色系，並且使用大量的透膚設計，透視上衣、透視法式內衣⋯⋯以及上回熱賣的針織螺紋裙新增了洋裝款式，皆是本次必敗的項目！開賣前趕緊鎖定，才能迅速入手美衣。

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲「Uniqlo and Mame Kurogouchi」2023春夏聯名系列即將於4月28日上架，本季最大特色為新加入的海藍色以及大量運用的透視元素。

「Uniqlo and Mame Kurogouchi」2023春夏聯名系列為UNIQLO與設計師黑河內真衣子第五個季度的合作，本季加入以初夏海洋與變化的水波為靈感來源的「海洋藍色」，挹注於各項單品中，並且使用大量的透膚面料，不僅增加夏季穿著的輕盈舒適度，更凸顯「清涼」女人味，結合無縫設計與柔滑膚觸，「透膚上衣」帶來長袖與坦克背心版本，穿上後若隱若現的肌膚最是優雅。

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲透視上衣的車線輪廓非常美，還有帶來基礎黑、白，以及嫩橘色款式。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

Uniqlo and Mame Kurogouchi本季推出了新的內衣款式，大膽將透視元素也注入，帶來法式氣息的「透膚無鋼圈美型胸罩」，運用細緻的雙肩帶設計增添內衣的美感，透視面料展現極致性感，連內褲系列也採半透明設計，相當輕薄涼爽適合夏天，同時也是能替日常生活增添情趣的好選擇。

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲「透膚無鋼圈美型胸罩」列為本季最性感單品。（圖／品牌提供）

此外，上一季大受歡迎的針織系列，在本季強勢回歸，並全新升級成夏天也能穿的針織，透過無縫3D針織技術，帶來了更貼合曲線、顯腰身的「3D織法羅紋裙」，以及連身款「3D織法洋裝」，桃心領設計穿起來特別突顯女性氣質。

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲全新升級的針織螺紋系列，夏天也可以穿。（圖／品牌提供）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

UNIQLO, Mame Kurogouchi, Uniqlo and Mame Kurogouchi

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

最表裡不一的三大星座！TOP 1表面坦率、實則話中有話，就看你能否聽懂

最表裡不一的三大星座！TOP 1表面坦率、實則話中有話，就看你能否聽懂

最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

安格斯12星座一周運勢4／24-4／30　牡羊桃花降臨、摩羯放過自己 44歲Melody太凍齡被狂讚！靠「快狠準保養法」全方位抗老 少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效 第一眼看到甜甜圈還是游泳圈？　日網心測分析你真實人緣、交友情況 你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼 「精品郵差包」好搭又耐裝！YSL五顆星經典、Jisoo同款掛娃娃超可愛 C羅傳掰了愛花錢女友　喬治娜懶理照秀百萬愛馬仕包、750萬鑽錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面