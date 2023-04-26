UNIQLO透視上衣、法式內衣比之前更辣！最新Mame聯名加入絕美海洋藍

記者王則絲／台北報導

UNIQLO每一季度都令女孩們萬分期待的「Uniqlo and Mame Kurogouchi」聯名，有著「最美內衣」之稱，全新2023春夏系列即將於4月28日上架。「Uniqlo and Mame Kurogouchi」本季加入了絕美海洋藍色系，並且使用大量的透膚設計，透視上衣、透視法式內衣⋯⋯以及上回熱賣的針織螺紋裙新增了洋裝款式，皆是本次必敗的項目！開賣前趕緊鎖定，才能迅速入手美衣。

▲「Uniqlo and Mame Kurogouchi」2023春夏聯名系列即將於4月28日上架，本季最大特色為新加入的海藍色以及大量運用的透視元素。



「Uniqlo and Mame Kurogouchi」2023春夏聯名系列為UNIQLO與設計師黑河內真衣子第五個季度的合作，本季加入以初夏海洋與變化的水波為靈感來源的「海洋藍色」，挹注於各項單品中，並且使用大量的透膚面料，不僅增加夏季穿著的輕盈舒適度，更凸顯「清涼」女人味，結合無縫設計與柔滑膚觸，「透膚上衣」帶來長袖與坦克背心版本，穿上後若隱若現的肌膚最是優雅。

▲透視上衣的車線輪廓非常美，還有帶來基礎黑、白，以及嫩橘色款式。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



Uniqlo and Mame Kurogouchi本季推出了新的內衣款式，大膽將透視元素也注入，帶來法式氣息的「透膚無鋼圈美型胸罩」，運用細緻的雙肩帶設計增添內衣的美感，透視面料展現極致性感，連內褲系列也採半透明設計，相當輕薄涼爽適合夏天，同時也是能替日常生活增添情趣的好選擇。

▲「透膚無鋼圈美型胸罩」列為本季最性感單品。（圖／品牌提供）



此外，上一季大受歡迎的針織系列，在本季強勢回歸，並全新升級成夏天也能穿的針織，透過無縫3D針織技術，帶來了更貼合曲線、顯腰身的「3D織法羅紋裙」，以及連身款「3D織法洋裝」，桃心領設計穿起來特別突顯女性氣質。

▲全新升級的針織螺紋系列，夏天也可以穿。（圖／品牌提供）