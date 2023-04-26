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搶逛大直NOKE忠泰！國際級極光冰場首曝光、百間名店進駐亮點直擊

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記者鮑璿安／台北報導

大直新商場NOKE忠泰樂生活將於周六4月29日試營運，規劃地上7層、地下3層，有別於常規百貨商場，以「質感風格」與「策展力」為兩大重點。今（26日）舉辦媒體預覽，《ET FASHION》為大家搶先直擊話題性極光冰場、國際藝術展覽以及美食亮點！

▲▼ NOKE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲設計師品牌APUJAN首家正式專櫃（左）；me ISSEY MIYAKE旗艦店（右） 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲NOKE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲NOKE 引進東京中目黑的超人氣ONIBUS COFFEE 位於一樓。（圖／記者鮑璿安攝）

忠泰集團與旅德建築師林友寒共同操刀NOKE 忠泰樂生活，以優美清新的純白色建築設計，走進百貨就能感受到濃郁的藝術人文氣息，更引進17間全台獨家門市、67家品牌全新概念店、41家商場首店，購物體驗新穎。百貨一樓著重於設計師選品店，涵蓋複合進口選品 belonging SELECT 、設計師品牌APUJAN首家正式專櫃、全台首間義大利香氛品牌 CULTI專門店、國際設計代表品牌 me ISSEY MIYAKE旗艦店等，讓視覺與氣味感官銜接，傳遞生活質感。

▲▼ NOKE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲百貨首展日本藝術家東信 Azuma Makoto《東信展：繁花．時敘》個展（左）；藝術家Jordane Saget的獨家圖騰（右） 。（圖／記者鮑璿安攝、業者提供）

▲▼ NOKE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店 。（圖／記者鮑璿安攝）

NOKE忠泰樂生活95家商店中，策展以及娛樂體驗面積就達到30%，百貨首展是日本藝術家東信 Azuma Makoto《東信展：繁花．時敘》個展，作為首度來台，將帶領觀者進入時間停滯的微觀花卉宇宙。內裝則遍佈藝術家Jordane Saget的獨家圖騰作品，4月29日試營運當天，設計師本人也會親自於NOKE內進行實際創作，將公共空間、櫥窗、商品陳列變成畫布，成為他在亞洲的第一件跨界作品。

▲▼ NOKE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲日本建築大師隈研吾操刀設計的高檔港式火鍋「明粵」 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ NOKE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲6樓SSTC 雪訓中心 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ NOKE 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲挑高12米的AURORA ICE RINK極光冰場 。（圖／記者鮑璿安攝）

餐飲方面，米其林三星主廚Thomas Bühner主理的La Vie by Thomas Bühner 睿麗即將進駐，帶來正宗的歐陸法式料理；備受期待的還有日本建築大師隈研吾操刀設計的高檔港式火鍋「明粵」，是全台唯一以澎湖活體海鮮為主要食材的火鍋料理。位於6、7樓挑高12米的AURORA ICE RINK極光冰場、SSTC 雪訓中心、The Upper House 高爾夫主題虛擬運動場館也正式曝光，其中極光冰場冰上面積僅次於台北小巨蛋，未來將帶來教練課程讓民眾熟悉溜冰運動，成為商場賣點之一。

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關鍵字：

大直, 商場, 百貨, NOKE, 忠泰, 樂生活

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