GD穿的「分趾雛菊鞋」找到了！竟是找台灣團隊訂製　潮迷想入手也難

記者王則絲／台北報導

G-Dragon（權志龍）日前現身機場的「短褲時尚」，獲得許多粉絲們與潮流媒體的讚賞，當時GD腳下踩的一雙新款球鞋，也吸引不少關注，由於該款式並不是發售過的鞋款，令人一度以為是未來聯名款，但其實GD腳上的「分趾雛菊鞋」並不是官方推出，而是他特別訂製的，且客製單位「RIFARE Co®」還是來自台灣！

▲GD先前的機場穿搭，除了短褲造型之外，腳上球鞋也是潮迷關注的焦點。（圖／翻攝自IG）



GD日前於金浦機場被媒體鏡頭捕捉，以超短熱褲的輕便休閒穿搭現身，罕見的造型讓網友們議論，但當時GD腳上穿的竟不是自己剛與Nike推出的聯名鞋款Nike x PEACEMINUSONE Kwondo1 「Black and White」黑白熊貓配色款，而是穿上另一雙沒見過的新鞋，外型為被改造為分趾設計的New Balance鞋款，上面還綴滿一朵朵小雛菊，一度讓外界以為是未來將登場的新聯名。

▲GD腳上的「分趾雛菊鞋」來自台灣團隊「RIFARE Co®」訂製。（圖／翻攝自IG）



而後GD腳上的「分趾雛菊鞋」來歷也被揭露，其實該鞋款為特別訂製款，由來自台灣的「RIFARE Co®」團隊製作，採用New Balance 2002R「Protection Pack」鞋型為雛形進行改造，於鞋頭加入分趾的設計，並將GD主理品牌PEACEMINUSONE的招牌元素「小雛菊」，以刺繡方式點綴於鞋面上，很有他的個人風格，不過既然是GD專屬的訂製款，那麼粉絲、潮迷們想入手也很困難了。