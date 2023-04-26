fb ig video ETtoday search mobile

GD穿的「分趾雛菊鞋」找到了！竟是找台灣團隊訂製　潮迷想入手也難

>

記者王則絲／台北報導

G-Dragon（權志龍）日前現身機場的「短褲時尚」，獲得許多粉絲們與潮流媒體的讚賞，當時GD腳下踩的一雙新款球鞋，也吸引不少關注，由於該款式並不是發售過的鞋款，令人一度以為是未來聯名款，但其實GD腳上的「分趾雛菊鞋」並不是官方推出，而是他特別訂製的，且客製單位「RIFARE Co®」還是來自台灣！

▲GD分趾雛菊鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲GD先前的機場穿搭，除了短褲造型之外，腳上球鞋也是潮迷關注的焦點。（圖／翻攝自IG）

GD日前於金浦機場被媒體鏡頭捕捉，以超短熱褲的輕便休閒穿搭現身，罕見的造型讓網友們議論，但當時GD腳上穿的竟不是自己剛與Nike推出的聯名鞋款Nike x PEACEMINUSONE Kwondo1 「Black and White」黑白熊貓配色款，而是穿上另一雙沒見過的新鞋，外型為被改造為分趾設計的New Balance鞋款，上面還綴滿一朵朵小雛菊，一度讓外界以為是未來將登場的新聯名。

▲GD分趾雛菊鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲GD分趾雛菊鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲GD腳上的「分趾雛菊鞋」來自台灣團隊「RIFARE Co®」訂製。（圖／翻攝自IG）

而後GD腳上的「分趾雛菊鞋」來歷也被揭露，其實該鞋款為特別訂製款，由來自台灣的「RIFARE Co®」團隊製作，採用New Balance 2002R「Protection Pack」鞋型為雛形進行改造，於鞋頭加入分趾的設計，並將GD主理品牌PEACEMINUSONE的招牌元素「小雛菊」，以刺繡方式點綴於鞋面上，很有他的個人風格，不過既然是GD專屬的訂製款，那麼粉絲、潮迷們想入手也很困難了。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

GD, 雛菊鞋, 機場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

最表裡不一的三大星座！TOP 1表面坦率、實則話中有話，就看你能否聽懂

最表裡不一的三大星座！TOP 1表面坦率、實則話中有話，就看你能否聽懂

最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

安格斯12星座一周運勢4／24-4／30　牡羊桃花降臨、摩羯放過自己 第一眼看到甜甜圈還是游泳圈？　日網心測分析你真實人緣、交友情況 44歲Melody太凍齡被狂讚！靠「快狠準保養法」全方位抗老 你心裡最害怕的是什麼？這張圖第一眼看到的東西，能深扒內心恐懼 少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效 「精品郵差包」好搭又耐裝！YSL五顆星經典、Jisoo同款掛娃娃超可愛 C羅傳掰了愛花錢女友　喬治娜懶理照秀百萬愛馬仕包、750萬鑽錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面