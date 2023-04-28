粉底怎麼上不暗沉？化妝師妝前＆定妝技巧必學　紫色蜜粉更透亮

文／美人圈

又到了底妝一不注意就馬上出油暗沉的季節，很多人以為暗沉一定是粉底的問題，其實化妝師解析從妝前到上妝手法、妝後定妝都是重點。今天一起看看粉底為什麼會暗沉發黃？怎麼畫出輕透持久、高服貼不暗沉的底妝？底妝更通透且持久不脫妝，快一起學起來吧！

粉底為什麼會氧化暗沉？油脂是關鍵

底妝為什麼會氧化暗沉？總歸原因就是因為出油。如果粉底本身含太多油脂、或是妝前保養的油，還是肌膚本身容易出油等，只要帶妝時間一長，粉底和油脂相互反應後就容易讓粉底氧化，變得暗沉或發黃。今天小編就來教你從妝前到化妝避免粉底氧化暗沉技巧，徹底解決粉底暗沉問題！

▲避免粉底氧化暗沉技巧。（圖／IG@sisterann_official）

避免粉底氧化暗沉技巧：

妝前使用「抗氧化」精華

底妝容易暗沉通常是因為油脂氧化才導致暗沉，許多彩妝師會在妝前使用含維他命C、維他命E及葡萄籽萃取具「抗氧化」效果的精華液作為妝前保養，降低粉底融合油脂後接觸空氣氧化暗沉的機率。保濕的霜類則建議以清爽為主，不要含太多油脂，上妝前可以再用面紙輕輕按壓、吸除多餘油分，讓肌膚表面更加乾爽。

▲妝前使用抗氧化精華。（圖／IG@codeglokolor.official，下同）

油肌、混合肌局部使用控油妝前乳

但粉底要想抗暗沉，抗氧精華液只是輔助，最關鍵的當然還是從控油下手！在高溫夏季油肌、混合肌可以在局部易出油部位使用有「控油效果」的妝前乳，以控制肌膚出油度來達到減緩粉底氧化的速度，幫助底妝更持久，抗氧化不易暗沉！

上粉底前先噴定妝噴霧

底妝要持久的話，粉底可以選擇油脂含量較少的款式，以增加持妝效果。另外在上粉底前，可以先全臉噴上一層定妝噴霧，注意定妝噴霧在妝前噴的話，一定要選擇不會成膜、可以妝前用的那種，妝前噴除了可以增加肌膚補水度，也可以先當作一個隔絕緩衝，讓後續底妝更加服貼持久。

▲上粉底前先噴定妝噴霧。（圖／IG@saatinsight）

粉撲按壓吸除多餘油分

含油量較少的粉底一般都比較快乾掉，上妝時一定要分區上妝且快速拍開，避免結塊，也可以讓粉底更輕薄。接著上完粉底後，可以將氣墊粉撲或海綿用衛生紙包起後，輕輕按壓過全臉，這步驟可以很好的吸除粉底中多餘的油分，讓底妝更加乾爽。

▲粉撲按壓吸除多餘油分。（圖／IG@realtechniqueskorea）

紫色蜜粉定妝更透亮

完妝後用蜜粉定妝很重要，特別是油肌這步驟一定不能少，可以讓粉底更加持久。如果想要針對抗暗沉的話，也推薦用「紫色蜜粉」進行定妝，不僅加強底妝透亮感，多了紫色調也可以幫助底妝提亮、抗發黃及暗沉感，讓底妝維持白皙透亮。

▲紫色蜜粉定妝更透亮。（圖／IG@luna_makeup_official）

霧面高光提亮暗沉部位

想要維持底妝的乾淨透亮感，那麼事先預防暗沉也很重要。上完粉底、定完妝後，可以針對平時容易暗沉的部位，先用偏米白色調的霧面高光進行提亮。可以選擇一把較小的眼影刷沾取適量霧面高光，適量上在容易暗沉的面中、額頭、下巴部位，這樣的提亮方式更加自然。

▲霧面高光提亮暗沉部位。（圖／IG@sisterann_official）

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