肯爺現任女友打扮得跟「前妻」一樣　「蒙面緊身衣」致敬金卡戴珊？

記者王則絲／台北報導

美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，更名為Ye）日前與現任女友比安卡（Bianca Censori）一同出席Fear of God 2023春夏時裝秀活動，肯爺一如既往的以全黑裝束現身，一旁的女伴則是一身裸色的「蒙面緊身衣」，穿衣風格與肯爺前妻金卡戴珊十分相似，頗有「致敬」意味，且說實話在蒙面的造型下，說是金卡戴珊本人也不無可能。

肯爺2022年與金卡戴珊（Kim Kardashian）正式離婚後，身邊的緋聞對象不斷變換，今年初傳出已秘密再婚火辣嫩妻，為27歲的比安卡（Bianca Censori），比安卡曾在YEEZY擔任建築設計師工作，據外媒報導，知情人士透露兩人已低調舉辦婚禮，但還沒正式完成登記。

先前金卡戴珊就曾向外界透露，早已受夠了被肯爺控制穿衣服，過去她的公開形象，幾乎都是肯爺依照個人的審美塑造而成，其中過去兩人一同出席Met Gala時，便是以「蒙面緊身裝」成功製造話題；這回身邊的人換成了比安卡，同樣也穿著類似風格的蒙面緊身裝現身公開場合，不免讓外界猜疑，可能又是肯爺在背後給的意見，且比安卡同樣凹凸有致的葫蘆形身材，蒙面起來與金卡戴珊相似度甚高，只能說肯爺的喜好自始至終都沒變呢。

▲肯爺現任女友最新緊身裝造型。（圖／翻攝自推特）