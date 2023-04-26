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保養也要高效能的「早C晚A」美肌法　3款神器讓妳膚色有感提亮

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要迅速讓肌膚維持完美狀態，許多人開始奉行早C晚A的保養法，除了已經風靡美容圈的A醇之外，白天使用的維他命C保養也很重要，以下就盤點3款必買的單品，溫和白皙超簡單。

＃SkinCeuticals修麗可 超濃度CE緊緻修護抗氧化精華，30ml、售價6260元

▲早C晚A,保養,SkinCeuticals,修麗可,Drunk Elephant,醉象,肌研。（圖／品牌提供）

連醫美術後都可以直接使用的安全等級，將專注肌膚研究30年的精髓，灌注在CE精華，超強的「專利黃金抗氧參數」，把三大最強比例的科研配方：精純萃取左型維他命C、最高活性15%濃度、精準酸鹼度pH<3.5，等於黃金三角配方，製作出效能最巔峰的精華，宛如水狀的清爽質地，一抹秒吸收，搭配全新概念「ISC整合式保養」，透過預防、改善加防護三道簡單程序，就可以擁有極致膚況。

＃Drunk Elephant醉象 維他命C活膚精華，28ml、售價2600元

▲早C晚A,保養,SkinCeuticals,修麗可,Drunk Elephant,醉象,肌研。（圖／品牌提供）

上市就在歐美掀起旋風的保養品牌Drunk Elephant醉象，以活潑可愛的繽紛包裝，蘊藏最高美肌能量，這次推出的維他命C活膚精華，更是用到時尚圈常見的「解構」技法，將極度容易氧化、變質的高濃度15%維他命C製作成粉末，搭配0.5%阿魏酸、1%維他命E獨家配方，在使用的時候才將成分充分混合，釋放頂尖效能，充分搖晃均勻之後，每天使用，亮白超有感。

＃肌研 白潤美白凝露，100g、售價499元

▲早C晚A,保養,SkinCeuticals,修麗可,Drunk Elephant,醉象,肌研。（圖／品牌提供）

小資女也不用擔心，日本殿堂級保養品牌肌研也在最近推出全新的凝露單品，有如果凍般的質地，輕盈又清涼，裡面擁有維他命C誘導體和玻尿酸保濕精華，是一瓶提亮與保濕並進的美膚單品，不僅可以一瓶單擦，也可以針對暗沉部位奢侈厚敷，超親民價格，讓美肌超簡單。

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關鍵字：

早C晚A, 保養, SkinCeuticals, 修麗可, Drunk Elephant, 醉象, 肌研

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