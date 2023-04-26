夏季補水！月賣30萬片「粉紅面膜」、貴婦圈都在瘋的「黃金面膜」必敷

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

面膜是很多人保養不能缺少的單品，透過膜布的密封性，可以迅速加強肌膚保水度，澎潤光澤超有感；以下就盤點多款近期上市的好用面膜，身為面膜控趕快補貨起來。

＃AGILE COSMETICS PROJECT 時鐘基因集中修護面膜，5片、售價1850元

源自日本的AGILE COSMETICS PROJECT將旗下經典明星產品Clock G.e.n.e ver. 2.04 時鐘基因精華液全面濃縮，推出新款修護面膜，蘊含7種植物萃取，包含：積雪草、德國洋甘菊、迷迭香萃取等，搭配夏多內葡萄果萃取，穩定膚況超有效，還可以充分潤澤，細緻面膜布料也能精準服貼肌膚，全面注入營養。

＃Abysse x Fullon Hotels & Resorts 肌底層多效保濕面膜，5片、售價1280元

在2015年以「黃金色面膜」征服貴婦圈的Abysse，一直專注在提供頂級高效的保養單品，這次與福容飯店攜手發表全新保濕面膜，透過仙人掌花萃取、九胜肽、杜鵑花酸精粹協同發揮功效，可以讓肌膚提升緊緻與澎潤度，連材質都是選用珍稀的棉籽絨天絲布膜，可以承載更豐沛的精華，深層滲入每一個肌理。

＃水美媒 秘之湧天堂之泉玻尿酸水面膜EX，30片、售價3600元

討厭保養完後的黏膩感，只想清爽補水？水美媒單月熱銷30萬片、平均1分鐘賣出7片的水面膜進行全面升級，導入高保濕的維生素原B5、超導玻尿酸、獨家I.C.E.礦晶離子研究技術，敷一片等於噴了1／3瓶的天堂之泉，迅速保濕超省力，而且不管是曬後肌膚、敏感泛紅還是妝前呵護，都可以一片搞定，男女都必備。