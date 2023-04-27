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你在異性眼裡可愛嗎？選擇這答案萌度90%，沒心機又傻氣激起對方保護慾

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文／CC　圖／JTBC

外在的第一印象會影響後續是否想要深交的關鍵，擁有親和力的外在，從行為舉止上流露出善意的舉動，可以增添好的人際關係，而你在異性眼中是怎樣可愛的形象？快來測試一下吧。

Q：上班通勤的時候，你會選擇穿什麼樣的衣服？

A.襯衫

B.皮衣

C.西裝

D.夾克

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／JTBC）

A.襯衫：可愛指數90％

你在異性的眼中超級可愛，因為你表面上人畜無害，而且有點迷迷糊糊的感覺，傻傻的特別萌，而且是那種沒有心機的氛圍，純淨得就像是一張白紙，加上說話方式有趣，常常都會吸引到身邊的人注意，很容易讓人產生保護的慾望。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／JTBC）

B.皮衣：可愛指數60％

你對於生活上面的事情總是很隨性、不拘小節，就算是面臨複雜的狀況或是錯綜的人際關係，到你這裡也可以輕鬆迎刃而解，加上開朗大方的個性，不會斤斤計較，所以很容易讓異性產生好感，相處起來自然舒服。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／JTBC）

C.西裝：可愛指數30％

你的個性相對比較嚴肅，看待很多事情都比較有自己的想法跟意見，常常會讓身邊的人對你的第一印象就是不太好相處，而且你也不願意與人交際、拉近關係，即使有可愛的一面，對方也會被外在的狀態嚇退，是需要深入認識才能了解你的優點。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／JTBC）

D.夾克：可愛指數10％

你對於感情相處極其慢熱，就算是和異性相處，也不會主動撒嬌，以女性來說的話，簡言之就是「大直男」，完全理智在線、無法裝可愛，加上個性神秘，常常會讓人感受到高冷、不好相處的感覺，所以基本上異性不會主動靠近，想要增進好人緣就需要改變。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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