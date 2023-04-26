GP聯手Aston Martin帥錶連發　英國賽車綠陶瓷錶女性也能駕馭

▲GP桂冠系列綠色陶瓷腕錶Aston Martin特別版，女性也能駕馭。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶GP（Girard-Perregaux，芝柏表）自2021年與英國名車Aston Martin合作推出聯名錶獲得空前成功，連續第3年再次攜手，發表綠色陶瓷打造的桂冠系列Aston Martin特別版腕錶，獨特的「英國賽車綠」正是Aston Martin代表色，陶瓷部件經過拋光和緞面磨砂兩種工藝裝飾展現好質感，且一次推出錶徑42毫米與38毫米兩種尺寸，男、女都能駕馭，各限量388只與188只。

▲GP桂冠系列綠色陶瓷腕錶Aston Martin特別版38毫米款（左）805,000元，42毫米款833,000元。





▲GP桂冠系列綠色陶瓷腕錶Aston Martin特別版透明底蓋可見Aston Martin Logo。



GP桂冠系列綠色陶瓷Aston Martin特別版腕錶，融合跑車元素，第一眼會被面盤上類似鑽石紋的交叉圖紋吸引，源自於Aston Martin的「AM」標誌，也呼應跑車的絎縫座椅；透明錶背則飾以Aston Martin的Logo，彰顯錶款的特殊性，

42毫米錶款搭載GP01800機芯，而38毫米款搭載GP03300機芯，均以纖薄著稱。

▲百年靈Top Time B01計時腕錶，（左起）新版福特野馬款，雷鳥錶、眼鏡蛇跑車計時腕錶，雪佛蘭科爾維特跑車款各236,000元。。（圖／百年靈提供，以下同）

關注老車的車迷與錶迷肯定對百年靈（Breitling）Top Time經典汽車系列不陌生，品牌從1960年代知名車款獲得啟發，與福特（Ford）合作推出全新雷鳥（Thunderbird）錶款，以及新版福特野馬（Ford Mustang）、雪佛蘭科爾維特跑車（Chevrolet Corvette）和Shelby Cobra眼鏡蛇跑車計時腕錶，新款機芯全面升級，均搭載通過COSC瑞士官方天文台認證、具70小時動力儲存的自製01型機芯，更具吸引力。