生大蒜吃起來！營養師曝「護肝飲食清單」，降低肝癌風險

▲多吃大蒜能降低肝癌風險。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

肝臟除了是身體最大的解毒工廠，也負責調節新陳代謝和分泌，肝臟能夠把藥物、致癌物、食品添加物、環境汙染物等原來不屬於身體組成成分的外來物質轉化為無毒。現代人生活作息不正常且多半外食，營養師程涵宇分享4大飲食秘訣，教你吃對食物來守護肝臟健康。

#多吃菜來降低肝癌風險

研究指出，每天多吃100克蔬菜，肝癌風險降低8%，其中生大蒜富含具有抗氧化和抗發炎植化素，也有數據證實，生大蒜的攝入量與降低患肝癌的風險有關。另外像是咖啡、綠茶也都有曾有研究證明它們能夠降低肝病的發病率，且對肝癌有預防作用。

#人蔘、薑黃、巧克力能護肝抗發炎

人蔘具有抗氧化特性，可以減少病毒、毒素和酒精造成的損害；薑黃則是能降低脂肪肝和肝臟發炎，巧克力中的可可能夠幫助脂肪肝患者增加抗氧化活性。

#豆類、生薑、益生元能調整肝指數

豆類像是黃豆、鷹嘴豆，含有複合式的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維和礦物質，多吃豆類搭配低熱量飲食幫助降GOT，生薑也能降低GOT、GPT、降血糖、抗氧化，而攝取益生元也能改善肝指數，存在於大蒜、蘆筍、韭菜、菊苣根和洋蔥中。

#好油能對抗脂肪肝

研究指出，特級初榨橄欖油能夠減少脂肪肝、肝細胞腫脹、纖維化和防止脂肪過氧化；含Omega-3的魚類，也被認證有改善脂肪肝的效用。

營養師也提醒，一些食物有礙肝臟健康要慎選，像是含糖飲料會增加脂肪肝風險，肥肉、奶油、紅肉、加工肉也會影響肝臟健康，餅乾和奶油抹醬含反式脂肪，也與脂肪肝有關，酒類中的酒精需要經過肝臟代謝，長期喝酒也會造成肝炎。

▲營養師教你護肝飲食。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）