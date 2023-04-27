最近小病不斷？營養師教你「這樣吃」，減緩身體發炎反應

▲藍莓富含多酚能對抗發炎，同時增進免疫力。（圖／達志示意圖）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近是否覺得身體小病不斷，像是皮膚癢、感冒，又或是全身上下痠痛，營養師余朱青提醒，以上都可能是身體發炎的信號，當身體發炎時症狀大小不一，這時更該檢視一下自己的飲食習慣，聽聽營養師教你如何正確吃，減緩身體發炎反應。

營養師余朱青提及，身體慢性發炎可能會有一些大小不一的症狀，像是一些皮膚問題、消化道症狀，心情低落、焦慮疲倦等。甚至肥胖也有可能是因為飲食失衡，身體慢性發炎造成的情況。

而引起身體發炎的原因也有很多，像是病毒、細菌感染、自體免疫疾病、壓力、睡眠不足、等等，而飲食習慣也可能是造成發炎的因素之一，像是高脂、高油、加工肉品、糖果餅乾糕點、酒精等，都容易造成身體的發炎反應，應盡量減少攝取。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

營養師提醒，這類高熱量、高糖分、高脂肪、高鈉，及含有反式脂肪的食物，容易導致體內慢性發炎，增加罹患糖尿病、肥胖症和心血管疾病的風險。像是過量攝入糖分會導致身體內的糖化產物增加，進而加重身體炎症反應。

而也有一些食物具有抗氧化、抗發炎和抗菌作用，可以幫助減少身體的發炎反應，建議可以多多攝取。

#深色蔬菜水果

如藍莓、菠菜和甜菜根等，富含類黃酮和多酚類物質。

#堅果類

含有豐富的健康脂肪和抗氧化劑，也可幫助減少身體發炎。

#富含 omega-3 脂肪酸的魚類

像是鮭魚或其他深海魚，例如：鮪魚、鯖魚皆含有豐富的Omega-3。

健康的飲食和生活方式有助於減少身體的發炎反應，保持良好的睡眠品質可以增加身體免疫力，所以好好睡個覺也很重要，不要身體出狀況才想到要保養，平時應選擇對身體有益食物、保持固定運動習慣才會健康喔！