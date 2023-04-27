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敏弱肌必學！皮膚科醫師教「3招精簡保養法」養厚屏障、遠離泛紅

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▲▼ 敏弱肌必學！皮膚科醫師教3招精簡保養 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教精簡護膚3關鍵，幫助改善敏弱肌。（圖／翻攝IG@hince_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@herabeauty_official

最近正值換季時節，忽冷忽熱、天候氣溫變化大，你的皮膚是不是也開始鬧脾氣，乾燥脫皮、搔癢敏感全都來？現代人越來越多都是敏弱肌，尤其遇到換季肌膚更容易出狀況，皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享能幫助「養厚肌膚」的3招精簡修護保養法，照著做就能把肌膚狀態養好，遠離敏弱肌。

＃溫和清潔

劉醫師指出每天必做的清潔，如果當天沒有出很多油或是沒有化妝的話，只要用溫涼水潑洗即可，不一定要用洗面乳，因為臉上分泌的油脂是用來保護皮膚的。如果要用清潔產品，建議選擇胺基酸、APG型洗面乳或是卸妝油類產品，相對來說刺激性會更小。

▲▼ 敏弱肌必學！皮膚科醫師教3招精簡保養 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃保濕修護精簡做

劉醫師建議肌膚敏感不適時，不要再按照化妝水、精華、乳液、乳霜這一套將全部產品疊加，簡單用個修護乳霜幫助皮膚自我修護就夠了。在洗臉清潔後可以直接使用修護乳霜，在手掌上取適量並輕輕按壓上全臉，就完成保養。

遇到敏感問題時，劉醫師也建議要用成分精簡的修護乳霜，保濕鎖水的同時，幫助肌膚最外層皮脂膜的修護，也不會給肌膚太多負擔。

＃做好防曬

除了為肌膚做好修護保濕護理，防曬也絕不能少！可以選擇塗抹溫和的防曬乳，或是使用遮陽傘、墨鏡、防曬衣等硬防曬，可依照個人肌膚、喜好、當天狀況選擇其中一種防曬方式，幫助肌膚做好防護。

▲▼ 敏弱肌必學！皮膚科醫師教3招精簡保養 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃修護乳霜的3種用法

針對修護乳霜，劉醫師也補充3種用法。第一種就是基礎用法，清潔完直接塗上日常用，幫助維穩、修護肌膚。

第二種就是當肌膚乾癢、刺痛、泛紅時救急使用，像是用了「早C晚A」保養或酸類而肌膚不耐受時，可以取出較多用量，往不適的局部厚厚抹上去，就去睡覺不管它，第二天起來再看這塊敏感的局部還紅不紅，如果覺得乾燥脫皮，也可以1：1將修護乳霜混合角鯊烷油厚塗全臉。

第三種用法，如果是質地很清爽的乳霜，可以給猛藥型產品打底，先薄塗一層，再塗麗芙阿達帕林凝膠等藥膏，就會讓肌膚的不適狀況好很多。

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關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 敏感, 泛紅, 發癢, 搔癢, 乾燥, 秘訣, 改善, 肌膚屏障, 皮膚科醫師, 醫生

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