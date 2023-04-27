彩繪花朵瓶身絕美！Jo Malone蘇格蘭高地系列，讓人一秒置身英國

▲Jo Malone每年5月推出的英倫系列，總讓人眼睛一亮。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

Jo Malone五月英倫系列，這回以蘇格蘭高地為主題，以當地人文風土與景觀，搭配最具代表性的花卉，打造讓你一秒置身英國的香氣，而Aesop最新推出的格歐暮香水和寶格麗的大吉嶺香水，也都是能為你帶來畫面感的香氛。

▲凡消費滿5000元（含任一新品），即可獲得限量包裝。

香氛控每年必關注的Jo Malone五月英倫系列，這回以蘇格蘭高地為主題，4款香水環繞著當地人文、風土、景觀與傳說，結合最具代表性的花卉，帶來前所未見又富含文化底蘊的香氣。

▲Jo Malone 湖泊錦葵香水，30ml，2,950元。

一聞香氣讓人彷彿置身迷霧籠罩的荒野高地，眼前有壯觀遼闊的高地，幅員遼闊的山巒，起伏的地形佇立著壯觀古堡，在沁涼微濕的空氣裡透著石楠花、薊花、錦葵與蓍草的芳香，4款獨具特色的香氣彷彿都訴說著一段美麗故事。瓶身更是將石楠花、薊花、錦葵與蓍草以彩繪的方式重現，讓你在品香的同時勾勒出蘇格蘭高地上野花的各種姿態。

▲Aesop 格歐暮香水，50ml，5,600元。

以令人著迷的辛香調作為開場，散發粉紅胡椒、小荳蔻香調，而橙花油的清新花香、橙花的甜美氣息、金合歡的乾淨粉香，與馥郁而溫潤的玫瑰、水仙、茉莉花完美的融合，如同一股拂過窗簾的微風，再添上一筆瑪黛茶的草本綠意。

▲BVLGARI 大吉嶺中性淡香水。

大吉嶺茶的香調自然清新，給人安定舒服的感受，純淨的麝香香調，搭配癒創木與佛手柑香氣相呼應，這樣柔和純淨的香味讓人想起乾淨的白襯衫，腦海中更浮現了人們放慢腳步、休閒放鬆的美好畫面。