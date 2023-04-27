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怪物女團NewJeans全被精品包了　貓系女孩Haerin當Dior大使

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▲▼Dior Haerin 。（圖／公關照）

▲Haerin成為Dior全球珠寶、時裝與美妝品牌大使。。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

頂著BTS師妹光環、去年8月1日出道的南韓怪物女團NewJeans，5位平均年齡16歲的團員在演藝圈亮相不到1年，已各個擒下國際一線精品代言，壓軸奪下精品大使頭銜的是16歲貓系女孩Haerin，成為Dior全球珠寶、時裝與美妝品牌大使，首波曝光的形象照中，她戴著ROSE DES VENTS系列珠寶搭配星星針織衫、橫條紋上衣，配上靈動大眼，甜美可人。

▲▼Dior Haerin 。（圖／公關照）

▲16歲的Haerin甜美可人，潛力深受Dior肯定。

▲▼Dior Haerin 。（圖／公關照）

▲Dior發布的Haerin首波形象照中，她戴ROSE DES VENTS系列珠寶。

NewJeans從初登場就備受時尚圈寵愛，出道第二天就受香奈兒（CHANEL）之邀參加美妝活動，接下來半年內聲勢不同凡響，主唱Hanni率先任GUCCI大使，混血成員Danielle拿下Burberry品牌大使頭銜，全團年紀最小、剛過15歲生日的Hyein在14歲時成為LV（Louis Vuitton，路易威登）大使，而Minji則被香奈兒相中擔任品牌大使。

▲▼Dior Haerin 。（圖／公關照）

▲Haerin戴Dior ROSE DES VENTS系列黃K金掌中鍊，163,000元。

▲▼NewJeans 。（圖／翻攝IG）

▲Danielle拿下BURBERRY全球品牌大使頭銜。（圖／翻攝newjeans_official IG）

▲▼NewJeans 。（圖／翻攝IG）

▲Hanni擔任GUCCI品牌大使。（圖／翻攝newjeans_official IG）

Haerin是全團壓軸摘下Dior全球珠寶、時裝與美妝品牌大使，未來她與品牌會擦出什麼新火花令人期待。除了各自的精品代言，NewJeans同時是丹寧品牌Levi’s大使，5位少女穿起短版T恤配上牛仔褲，青春洋溢，不怕一不小心就顯老氣了。

▲▼NewJeans 。（圖／翻攝IG）

▲NewJeans 5位團員同時是Levi’s品牌大使。（圖／翻攝newjeans_official IG）

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關鍵字：

Dior, NewJeans, Haerin

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