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風・Luxury／「神力女超人」揭露Tiffany紐約大店　紀念錶閃爆

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▲▼ Tiffany神力女超人 。（圖／公關照）

▲Tiffany行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault（左起）、代言人蓋兒加朵、品牌首席執行長Anthony Ledru共同為紐約The Landmark旗艦店剪綵。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

本周時尚圈大事，正是LVMH集團旗下Tiffany & Co.位於紐約第五大道57街The Landmark旗艦店歷經4年重新打造，明（28日）將敞開大門迎接每年約200萬「路過」的遊客，LVMH集團雖未透露改造金額是幾十億元台幣，但肯定是集團史上斥資最多經費改造的房產，昨品牌代言人「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）與集團少東、行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault與首席執行長Anthony Ledru一同剪綵，揭開外觀猶如Tiffany Blue Box的10層樓建築神秘面紗，而停歇好一陣子的腕錶系列也曝光2款新作，慶賀此紐約地標重新亮相。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲蓋兒加朵身穿Sportmax套裝，疊搭Tiffany HardWear系列珠寶帥氣現身。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲Tiffany紐約第五大道57街The Landmark旗艦店外觀如大型的Tiffany Blue Box。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

位於紐約第五大道的Tiffany旗艦店於1940年開幕，自2019年起首度進行全面翻修，由建築師Peter Marino重新打造了室內空間，而設計師Shohei Shigematsu與其領導的OMA團隊則進行內部翻新，並在現有建築上方增添三層樓。全新設計仍保留經典元素，入口旋轉門上方仍沿用Atlas雕像和時鐘，紀念此著名建築。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲Tiffany紐約第五大道57街The Landmark旗艦店1樓珠寶展示空間。

Tiffany將嶄新的紐約第五大道旗艦店取名為Landmark，已超越一般精品店規模，而猶如一間藝廊級百貨，10層樓中集結了近40件大師級藝術品，策展囊括著名藝術家Damien Hirst、Julian Schnabel、Rashid Johnson、Anna Weyant與Daniel Arsham。此外，各樓層展示完整商品系列，並設有提供夢幻用餐體驗的
Blue Box Cafe™ 、私人包廂與酒吧，位於8、9樓則為博物館和展覽空間。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲Tiffany 57腕錶系列The Landmark旗艦店開幕獨家限量18K白金鑲嵌藍寶石與鑽石腕錶與鑲鑽腕錶。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲Tiffany Union Square腕錶系列The Landmark旗艦店開幕獨家限量黑色鑲鑽款與褐色款。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲工匠悉心製作Tiffany Union Square腕錶的滿鑽面盤。

為慶祝旗艦店重新開幕，Tiffany亮出復刻自品牌傳奇黃鑽Tiffany Diamond的主石逾106克拉、82個刻面枕形明亮式切割白鑽的項鍊坐鎮，同時推出與藝術家Daniel Arsham合作設計純銀工具箱，最令人驚喜的是重啟腕錶設計，發表Tiffany 57珠寶錶與Union Square腕錶2款新作，前者鑲滿讚六角形靈感源自紐約著名的華盛頓廣場，Union Square系列則向品牌早期位於曼哈頓下城的店致敬，有趣的是品牌名移至10時位置，原本5時到7時的時標也被Landmark旗艦店的門牌號碼「727」取代了。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany慶祝紐約旗艦店開幕展出鑲嵌主石逾106克拉、82個刻面枕形明亮式切割白鑽的項鍊。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲Tiffany與藝術家Daniel Arsham合作設計純銀工具箱。

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紐約第五大道精品匯集，珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）自1932年創立以來便在此深耕，與紐約文化、精神緊密相扣，知名街建築景觀或地標，經常啟發創作，連極具代表性的旗艦店拱門都成為Avenue系列腕錶的靈感來源。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓New York 系列Fifth Avenue Arch頂級珠寶系列。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲模特兒以海瑞溫斯頓第五大道旗艦店為背景，展示New York系列718 Marble Marquetry錳鋁榴石鑽石耳環與項鍊。

今年最新高級珠寶力作，再度以紐約為主題，發表New York系列重現第五大道旗艦店拱門線條的Fifth Avenue Arch藍寶石系列，以及勾勒出旗艦店大理石放射狀設計的718 Marble Marquetry系列，而Traffic系列鑽石線戒和Traffic系列鑽石耳環則藉由璀璨的長形切工鑽石和圓形明亮式切工鑽石，呼應紐約川流不息的人潮與閃耀的燈光。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲模特兒戴海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列Graffiti腕錶與Classic Winston系列 藍寶石與鑽石戒指。

▲▼Tiffany紐約旗艦店開幕,Harry Winston第五大道珠寶腕錶 。（圖／公關照）

▲模特兒示範海瑞溫斯頓 第五大Avenue C系列迷你尺寸腕錶與Sunflower系列鑽石戒指。

►Jimin西裝裡沒穿留位子給Tiffany　「貓女」敞胸迎戰

►紅蘋果躍上錶面上轉呀轉　蕭邦紐約特別版超可愛

 

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關鍵字：

風Luxury, Tiffany, 神力女超人, 蓋兒加朵, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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