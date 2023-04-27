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話題運動單品！Ozone推坑「奶油橘」貝殼鞋、謝欣穎PUMA極簡瑜珈服必收

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記者鮑璿安／綜合報導

極簡經典的運動單品更能融入日常，男團Ozone搶先演繹adidas Originals全新推出的「HOME OF CLASSICS」系列，聯手加持讓經典貝殼鞋獲得新樣貌；而PUMA 迎來質感瑜珈裝束、STUDIO DOE發表Balance輕運動機能系列，都是時髦女孩的極佳選擇。

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲潮流大使Ozone搶先示範SUPERSTAR鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲話題足球鞋SAMBA 。（圖／品牌提供）

adidas Originals推出全新「HOME OF CLASSICS」系列，以經典和創新相互融合，潮流大使Ozone搶先示範SUPERSTAR鞋款，這雙再熟悉不過的貝殼鞋除了經典白黑色調，本次帶來適合春夏的復古奶油橘配色，6位成員不約而同以復古工裝上身，搭配上趣味的雷射全像（hologram）三葉草LOGO貫穿造型。系列另也以極具標誌性的滑板鞋履CAMPUS、話題足球鞋SAMBA 等經典鞋型作為藍本，重新演繹出經典風貌，代表復古潮流的魅力仍能感染多個世代。

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎身穿無接縫低衝擊運動內衣，大地樺樹綠新色 STUDIO 質感瑜珈裝束 。（圖／品牌提供）

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲Softride Enzo 運動鞋 。（圖／品牌提供）

PUMA 推出大地樺樹綠新色 STUDIO 男女質感瑜珈裝束，延續「Your Move」靈感發想、以回收材質打造，謝欣穎身穿無接縫低衝擊運動內衣，結構上採用無接縫鬆緊彈性以及美背交叉元素完美貼合身材，可搭配上運用環保編織面料打造而成的 Softride Enzo 運動鞋，以襪套式設計方便穿脫，鞋側採用貝殼狀 TPU 裁片，增加足部穩固包覆性。

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲STUDIO DOE發表Balance輕運動機能系列 。（圖／品牌提供）

服飾品牌STUDIO DOE發表Balance輕運動機能系列，單品多元涵蓋運動Bra背心、高腰美型裁線運動褲、雲朵寬帽外套等，將運動體驗融入日常穿著，極簡風格之下採用彈性面料製成，帶出平順俐落的視覺。

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關鍵字：

Ozone, 運動, 休閒, 謝欣穎, PUMA, STUDIO DOE

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