底妝不持久都是因為「妝前保養」大NG　正確5技巧超服貼又透亮

文／美人圈

現在天氣多變，除了底妝需要調整之外、更重要的是妝前保養也需要更新！很多人常常覺得買的粉底不好用、或是底妝不持久，一上妝就脫妝卡粉？其實「妝前保養」才是踩雷關鍵，這次一起看看錯誤妝前保養&正確妝前保養技巧，夏季底妝更加服貼持久！

錯誤妝前保養：妝前保養與日常保養一樣

正確妝前技巧：妝前保養要與底妝相配

很多人妝前保養與日常保養一樣，化妝師指出這其實是錯誤的，日常保養就是根據膚質需求選擇，但妝前保養則必須兼顧膚質需求及搭配後續底妝。要想的是這樣保養後續粉底會不會搓泥？這樣保濕在後續定妝夠不夠？很多人妝前保養與日常保養沒有特別區分時，就很容易出現脫妝或卡粉的問題。

▲妝前保養做好，後續底妝就能服貼又持久。（圖／IG@sisterann_official，下同）



妝前保養要怎麼兼顧膚質需求及搭配後續底妝呢？首先最重要的就是精簡護膚，肌膚最需要的就是保濕及防曬，在上粉底前，先用基本的水+乳完成保濕步驟，接著上一款質地較清爽的防曬，如果是油肌的話甚至可以簡化成精華水+保濕款防曬即可，減少妝前步驟，可以讓粉底更加服貼扒臉。

錯誤妝前保養：校色遮瑕、校色飾底修飾瑕疵

正確妝前技巧：膚色遮瑕效果更好

很多有人都會用校色遮瑕來修飾深色痘疤或是黑眼圈，但顏色搭配或用量一出錯不僅遮不住瑕疵，還會讓底妝變得更髒，校色遮瑕其實真的不太適合新手。化妝師建議針對這種有色的瑕疵，可以簡單選擇偏膚色調的遮瑕做修飾就好，黑眼圈選擇偏橘膚色調，痘疤則可以使用深淺膚色調來修飾，對新手來說可以遮得更自然。

正確妝前技巧：校色飾底與妝前擇一

如果是針對大面積的膚色不均，「校色飾底」其實跟妝前乳是同樣性質的產品，都建議在底妝前局部使用就好，後續再疊上輕薄的粉底減少粉量，就能讓底妝更加自然、避免厚粉感。

錯誤妝前保養：上完防曬直接上粉底

正確妝前技巧：防曬成膜再上妝更服貼

擦防曬後上妝不起屑，最重要的關鍵就是擦完防曬後、等防曬成膜再上妝，防曬品大多都會形成一層薄膜起到防護效果，所以擦完防曬後先等一下、不要馬上上妝，等防曬成膜後再上粉底就可以減少起屑，上妝前臉上如果有多餘油脂，可以先用衛生紙輕壓、吸除多餘油分，讓肌膚潤澤的同時，表面也更加乾爽。

錯誤妝前保養：粉底直接抹上臉

正確妝前技巧：粉底先在手背推開，粉體更融合

最後是一個上妝技巧，很多人上粉底都是將粉底擠出來後直接上臉，這樣其實很不均勻、也容易出現斑駁卡粉。化妝師解釋，粉底會因為質地成分的關係出現分層現象，上臉前可以先擠在手背或是調和板上輕輕抹開，加強粉底融合，接著沾取推開後較薄的部位上在面中，輕輕往外拍開，底妝會更加服貼細緻。

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