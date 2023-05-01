夏日必備「美胸泳衣」辣翻全場！奢華金鍊款超值得入手，視覺激增2 Cup

文／美人圈

大胸女孩在意的包覆性、小胸女孩夢想中的傲人雙峰，都是挑選泳衣時最在意的問題！小編此番帶來2023「美胸系泳衣品牌」推薦，除了WAVE SHINE、LeRêve Paris視覺激增2 Cup，這款時髦又顯瘦，無論大小胸型都可以穿出專屬自信美，趕緊將戰服準備起來，為夏日玩水做好準備！

2023美胸系泳衣品牌：

WAVE SHINE

擁有美波神器比基尼之稱的WAVE SHINE，以獨家專利托胸器，穿上後可立即升級1至2個罩杯！加上親民的價位，成為台灣女孩們人手一件的超夯比基尼品牌，這次與IG火辣女神林倩Mercedes Lin共同打造「火辣性感」的聯名泳裝新品！這款奢華大金環平口比基尼除了可以當作一般式比基尼外，還可以拆掉肩帶變成平口式泳衣。

▲IG火辣女神林倩同款。（圖／IG@WAVE SHINE、BEAUTY美人圈，下同）

除此之外這款「奢華可拆金鍊比基尼」也超值得入手，獨有的獨家專利L型記憶胸墊，帶給每位女孩集中托高卻又自然的完美胸型！下身小編建議搭同系列的金環性感泳褲，營造滿分魅力翹臀視覺，一整套穿去海灘，保證成為全場焦點。

Frankies

被歐美明星們帶火的美國高級設計師品牌Frankies ，就連超模Gigi Hadids都愛不釋手！品牌擅長運用大量的蕾絲、花卉、印花等圖案展現出少女感十足的Y2K風，想要買一款具有特色的泳衣到他們家選購準沒錯。

▲美國高級設計師品牌Frankies。（圖／IG@frankiesbikinis）

雖然Frankies比基尼並不是爆乳款式，但經常運用布料的剪裁呈現出完美胸型！好比說品牌非常善用木耳邊、荷葉邊面料，除了可以增加造型感外，視覺上還有增大份量的作用，相當適合小胸女孩。

LeRêve Paris

以胸墊代工起家的LeRêve Paris，經過不停的修正，研發出專利AirBra氣墊式內衣，透過充氣式胸墊讓胸型可以更加挺拔，讓內在自信可以完美展露！後續更將此技術沿用到泳衣上，將容易讓胸型走鐘的水餃墊替換成可替換式空氣胸墊，依據自己的當天的心情決定自己的身材的「豐滿」度！

雖然說LeRêve Paris的泳衣乍看之下設計簡約，但是穿上身的效果卻讓人眼睛一亮！罩杯的部分包覆性足夠，讓人很安心外，還可以手動調整胸型大小，更棒的是穿上後相當修身，將女性的S曲線完美呈現出來！此外，LeRêve Paris在北中南有門市及不定期快閃店，大家想要看看上身效果的話可以到櫃上試穿。

BERLOOK

ERLOOK的創立是為了促進可持續的生活方式，同時保持舒適和輕鬆時尚。由回收尼龍製成，具有耐用和快乾的優勢，外包裝更是採用可以重複利用又好看的亞麻袋，環保與實用度都兼顧！如同品牌給人的印象，泳衣色彩搭配都是採用低飽和度顏色，給人相當舒服、自然的感覺。

▲時尚、環保兼顧的泳衣。（圖／IG@berlookofficial）



小編首推Halter Reversible系列款式，掛脖式設計可以透過綁帶調整胸型，稍微拉短一點可以讓胸型更加聚攏；喜歡歐美自然風格，可以調鬆一些！此外，這系列採用雙面布料，除了基本的素色款，另一面則是採用撞色系，一件擁有兩種穿法根本超划算。

HÁI

HÁI名字發音是台語的「海」，HÁI源自台灣，打樣打版也在台灣，從選紗、選色到自己開模製造泳衣上的金屬裝飾皆為原創設計，除了每件泳衣從零開始製作，在版型上也針對各種體型的困擾做設計，修飾身形是基本，HÁI的目標是讓每個系列都包含大尺碼選擇，不論各種體型的HÁI Women都可以享受被泳衣溫柔擁抱的感覺。

這款「美人魚繞肩泳衣」太吸睛！以浪漫色調結合粼粼閃光布料，在海邊輕易擁有夢幻女神氣場！特殊款設計，讓妳擺脫一成不變的海灘裝束，胸前的褶皺設計，增添一絲少女感，胸型也看起來更飽滿。

▲美人魚繞肩泳衣。（圖／HÁI）

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