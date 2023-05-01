fb ig video ETtoday search mobile

夏日必備「美胸泳衣」辣翻全場！奢華金鍊款超值得入手，視覺激增2 Cup

>

文／美人圈

大胸女孩在意的包覆性、小胸女孩夢想中的傲人雙峰，都是挑選泳衣時最在意的問題！小編此番帶來2023「美胸系泳衣品牌」推薦，除了WAVE SHINE、LeRêve Paris視覺激增2 Cup，這款時髦又顯瘦，無論大小胸型都可以穿出專屬自信美，趕緊將戰服準備起來，為夏日玩水做好準備！

2023美胸系泳衣品牌：

WAVE SHINE

擁有美波神器比基尼之稱的WAVE SHINE，以獨家專利托胸器，穿上後可立即升級1至2個罩杯！加上親民的價位，成為台灣女孩們人手一件的超夯比基尼品牌，這次與IG火辣女神林倩Mercedes Lin共同打造「火辣性感」的聯名泳裝新品！這款奢華大金環平口比基尼除了可以當作一般式比基尼外，還可以拆掉肩帶變成平口式泳衣。

2023「美胸系泳衣品牌」推薦！WAVE SHINE、LeRêve Paris視覺激增2cup，包覆、時髦兼具

▲IG火辣女神林倩同款。（圖／IG@WAVE SHINE、BEAUTY美人圈，下同）

除此之外這款「奢華可拆金鍊比基尼」也超值得入手，獨有的獨家專利L型記憶胸墊，帶給每位女孩集中托高卻又自然的完美胸型！下身小編建議搭同系列的金環性感泳褲，營造滿分魅力翹臀視覺，一整套穿去海灘，保證成為全場焦點。

2023「美胸系泳衣品牌」推薦！WAVE SHINE、LeRêve Paris視覺激增2cup，包覆、時髦兼具

Frankies 

被歐美明星們帶火的美國高級設計師品牌Frankies ，就連超模Gigi Hadids都愛不釋手！品牌擅長運用大量的蕾絲、花卉、印花等圖案展現出少女感十足的Y2K風，想要買一款具有特色的泳衣到他們家選購準沒錯。

▲泳衣品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲美國高級設計師品牌Frankies。（圖／IG@frankiesbikinis）

雖然Frankies比基尼並不是爆乳款式，但經常運用布料的剪裁呈現出完美胸型！好比說品牌非常善用木耳邊、荷葉邊面料，除了可以增加造型感外，視覺上還有增大份量的作用，相當適合小胸女孩。

LeRêve Paris

以胸墊代工起家的LeRêve Paris，經過不停的修正，研發出專利AirBra氣墊式內衣，透過充氣式胸墊讓胸型可以更加挺拔，讓內在自信可以完美展露！後續更將此技術沿用到泳衣上，將容易讓胸型走鐘的水餃墊替換成可替換式空氣胸墊，依據自己的當天的心情決定自己的身材的「豐滿」度！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雖然說LeRêve Paris的泳衣乍看之下設計簡約，但是穿上身的效果卻讓人眼睛一亮！罩杯的部分包覆性足夠，讓人很安心外，還可以手動調整胸型大小，更棒的是穿上後相當修身，將女性的S曲線完美呈現出來！此外，LeRêve Paris在北中南有門市及不定期快閃店，大家想要看看上身效果的話可以到櫃上試穿。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERLOOK

ERLOOK的創立是為了促進可持續的生活方式，同時保持舒適和輕鬆時尚。由回收尼龍製成，具有耐用和快乾的優勢，外包裝更是採用可以重複利用又好看的亞麻袋，環保與實用度都兼顧！如同品牌給人的印象，泳衣色彩搭配都是採用低飽和度顏色，給人相當舒服、自然的感覺。

▲泳衣品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲時尚、環保兼顧的泳衣。（圖／IG@berlookofficial）

小編首推Halter Reversible系列款式，掛脖式設計可以透過綁帶調整胸型，稍微拉短一點可以讓胸型更加聚攏；喜歡歐美自然風格，可以調鬆一些！此外，這系列採用雙面布料，除了基本的素色款，另一面則是採用撞色系，一件擁有兩種穿法根本超划算。

HÁI

HÁI名字發音是台語的「海」，HÁI源自台灣，打樣打版也在台灣，從選紗、選色到自己開模製造泳衣上的金屬裝飾皆為原創設計，除了每件泳衣從零開始製作，在版型上也針對各種體型的困擾做設計，修飾身形是基本，HÁI的目標是讓每個系列都包含大尺碼選擇，不論各種體型的HÁI Women都可以享受被泳衣溫柔擁抱的感覺。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

這款「美人魚繞肩泳衣」太吸睛！以浪漫色調結合粼粼閃光布料，在海邊輕易擁有夢幻女神氣場！特殊款設計，讓妳擺脫一成不變的海灘裝束，胸前的褶皺設計，增添一絲少女感，胸型也看起來更飽滿。

2023「美胸系泳衣品牌」推薦！WAVE SHINE、LeRêve Paris視覺激增2cup，包覆、時髦兼具

▲美人魚繞肩泳衣。（圖／HÁI）

延伸閱讀

泳衣怎麼挑？「不同身型泳衣挑選」攻略！梨形身這樣穿顯瘦，這類泳衣是現實版美圖秀秀

【編輯評比】2023開架偽素顏腮紅推薦！rom&nd、4U2顯氣色，這款珠光腮紅不顯毛孔

2023韓國層次髮型推薦！法式燙、花朵燙減齡顯瘦，光滑燙超紅、這款是圓臉、高顴骨救星

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美人圈, 泳衣, 美胸

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

個性互補、注定在一起的三大星座！TOP 1簡直天造地設的最佳情侶

你會不會單身很久呢？超強心測抓到單身關鍵因素

你會不會單身很久呢？超強心測抓到單身關鍵因素

星巴克「買一送一」終於有星冰樂！超簡單2步驟、連續15天喝好喝滿

星巴克「買一送一」終於有星冰樂！超簡單2步驟、連續15天喝好喝滿

你內心最缺乏的是什麼？一張圖分析你的隱藏世界 網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情 湯唯換上「透視星空裙」比百想戰袍還仙！　女團級美貌撞臉Jisoo 身邊有人暗戀你嗎？超準心測選一張圖片就能精細剖析 LV早秋大秀根本《魷魚遊戲》同樂會！不惜讓明星吹冷風也要「在這」舉行 眼霜順時針塗？皮膚科醫師曝6個「正確保養手法」　用錯反而傷肌膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面