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許瑋甯享受煮咖啡儀式感　禁邱澤貼心按鈕

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▲▼ 許瑋甯 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲許瑋甯出席Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快店活動。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士咖啡品牌Nespresso今發表繽紛6色Vertuo Pop咖啡機，特別於台北SOGO忠孝館1樓打造咖啡機放大千倍造型的「Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快店」，邀品牌永續大使許瑋甯搶先體驗，她每天從煮咖啡展開嶄新的一天，透露不喜歡老公邱澤替她按鈕煮咖啡，「感覺儀式感會被剝奪」，夫妻倆喜歡的口味也很不同，邱澤偏愛酸感重一些的咖啡，她則愛焦糖味，除此之外兩人生活很契合，總有說不完的話，她笑著說：「看不出來吧！我們看似慢熱的人，其實在家話題超多，甚至聊到天亮。」

許瑋甯不僅默默放閃，也加碼分享籌備婚禮的進度，她表示今年忙著拍戲來不及辦婚禮，希望明年秋天能成真，問及若遇上好劇本是否會再延婚期？她保守說：「再協調。」是否可能在舉辦婚禮前家中添新成員？她甜笑說：「不知道，順其自然。」目前她與邱澤沉浸在甜蜜的兩人世界，而一人時光她則喜歡煮一杯Nespresso咖啡慢慢享受。

星巴克則經常推出活動吸引顧客上門，特別是連假或開工日常祭出優惠，讓粉絲無論出遊或上工都有好心情。最新消息是慶祝7-ELEVEN 6711店開幕，明（28日）、後（29日）舉辦限時同慶活動，上午11時至晚上8時間至門市購買2杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲▼ 星巴克 。（圖／公關照）

▲星巴克28、29日限時推出門市特大杯飲品買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

星巴克28、29日特大杯買一送一活動也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下: 一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、松山機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、仁德南、仁德北、台鐵一、南港高鐵、松山車站、時代寓所、南科、成大醫院1F、台北時代、時代B2、宜蘭宜興、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、八德興豐、台南新化、台南文創、礁溪、嘉義新港、南投華陽、高雄中正、竹東杞林、三多、新竹州圖門市、仁武八德、瑞洲、台中LALA。

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關鍵字：

Nespresso, 許瑋甯, 星巴克

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