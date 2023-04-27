Selina挺5個月孕肚亮相Kipling　透露胎教音樂聽的是「S.H.E全集」！

記者王則絲／台北報導

Selina（任家萱）去年3月認愛小7歲的圈外男友「小徐」，事業愛情兩得意，上個月更宣布懷了男寶寶「小腰果」的喜訊，今（27日）Selina挺著5個月孕肚出席包包品牌Kipling活動，分享懷孕當媽的心情，她加碼透露自己特別編排的「胎教音樂」，歌單正是S.H.E的歷年歌曲，更自豪對著小腰果說：「這就是你最好的胎教音樂！」笑翻現場。

▲Selina宣布懷孕後首露面，挺5個月孕肚現身Kipling活動。（圖／記者屠惠剛攝）



Selina今天為宣布懷孕後首次亮相，身穿淡藍色花苞裙洋裝，以寬鬆剪裁修飾孕婦體態，進入懷孕中期的Selina氣色紅潤，四肢還是很纖細，狀態非常好。面對即將到來的母親節，Selina意識到，這是第一次以媽媽的身份跟媽媽一起過母親節，心裡分外感觸，活動上她也特別幫自己與媽媽挑選了「閨蜜母女包」，Selina鍾愛Kipling春夏「Mix&Match」系列的暮光淺綠色款，幫媽媽則選了同系列螢光字母款式，正好符合個性強烈、獨立的媽媽。

▲Selina挑選Kipling Mix&Match系列作為「母女閨蜜包」。（記者屠惠剛攝、記者王則絲攝）



懷孕後Selina經常會和肚子裡寶寶說心事，生活中時不時會摸摸他，並在情緒感覺波動時特別知會寶寶一聲，且因為胎兒已經聽得到了，所以Selina平時更注重自己的言行舉止，「至少不要口出穢言，盡量讓自己笑得開心，說出的話都是美好的文字」問及胎教音樂的部分，Selina很有個人意見，她表示其實不喜歡普遍大家聽的古典樂，所以她自訂了「胎教歌單」，裡頭全都是S.H.E的歌曲，自豪的對肚子中的小腰果說：「我把S.H.E全部的歌都放進去，這就是你最好的胎教音樂！」

▲Selina對於身上的Kipling Gabbie牛角包也很喜愛。（圖／記者王則絲攝）



進入懷孕中期的Selina，原先前期感受到的不適已經平緩許多，不過在工作上她不給自己太多的壓力，訪問中透露近期其實已推掉不少工作邀約，懷孕後期更會需要好好休養，所以她坦言：「今天活動完，下次見到大家大概就是生完後了。」對於未來的規劃她則表示，等生完孩子之後才會去正式登記。