擦A醇脫皮泛紅怎麼辦？4招急救舒緩方法　降低肌膚敏感危機

文／美人圈

近來A醇保養成為許多人的躍躍欲試的保養新歡，但擦上後最先遇到的不是膚質變好，而是A醇引發的脫皮泛紅副作用，讓人卻步！除了A醇會導致脫皮泛紅外，換季、醫美雷射後都容易讓肌膚敏感，遇到脫皮泛紅最先要了解引起脫皮和泛紅的真兇，再對症下藥，就能輕鬆搞定各種皮膚敏感泛紅的疑難雜症。

皮膚脫皮泛紅原因

1.「A醇、果酸」等保養成分太刺激導致副作用／敏感

部分的保養成分像是A醇、杏仁酸、果酸，可以達到協助代謝老廢角質的效果，但如果使用濃度過高、強度太強，就很容易導致肌膚出現乾燥緊繃的狀態，甚至泛紅、脫皮。當你出現更換特定保養品後，才出現泛紅狀況，就很有可能是你的皮膚對特定保養成分有副作用及敏感情形。

2.長期曝曬在紫外線之下引發「光過敏」

大家有聽過光過敏這個詞嗎？因為陽光中的紫外線可分為UVA和UVB，其中UVB更會直接傷害肌膚角質層，造成肌膚立即性的曬傷、曬紅和刺痛，進而引發臉頰泛紅、發熱，這樣的現象就被稱為「光過敏」。

▲長期曝曬在紫外線下，會引起光過敏。（圖／IG@fflow_official）

3.肌膚「保濕度不足」，使肌膚失去防禦屏障

像是因為年齡增長，膠原蛋白流失或因為過度清潔，都很容易破壞肌膚角質層的保水能力，長久下來使肌膚失去防禦屏障，自然而然也會出現敏感泛紅的情形，所以做好基礎保濕，可以說是預防泛紅敏弱的根本。

4.溫差變化過大導致「油水失衡」

急遽的溫差變化，容易導致皮脂腺分泌不穩定，使得肌膚處於油水失衡的狀態，就會伴隨著各種發癢、泛紅、乾粗等肌膚問題，這也是為什麼我們的保養步驟，需要隨著季節和天氣變換。

▲減法保養。（圖／IG@fprimera.official）

皮膚脫皮泛紅保養方法

1：水+乳減法保養

當肌膚已經處於敏感狀態時，最好減少不必要的保養品，像面膜、磨砂膏、多效精華這些功能複雜的保養品都先暫時別用，先以化妝水+乳液進行減法保養即可，才不會對皮膚角質造成過度的負擔、加劇敏弱危機。

2：挑選舒緩保養成分

知道了減法保養的精髓後，也需要針對化妝水和乳液這兩個品項審慎挑選成分，即可舒緩肌膚泛紅情形，像是玻尿酸、神經醯胺或積雪草都是不錯的舒緩成分，可以讓肌膚的各個層面維持穩定、修護屏障、舒緩搔癢，減少保養品裡頭不良成分引發的肌膚不適問題。

▲（左起）CeraVe 適樂膚 長效清爽保濕乳，236ml／NT$409；DIOR逆時能量精華，30ml／NT$3,950；KOZI滋養賦活精華，30ml／NT$1,880。（圖／品牌官網）

3：溫和清潔

溫和清潔對於敏弱肌來說也是相當重要的環節，我們可以從「降低膚溫、減少過度搓揉」這幾點來歸納出4大溫和清潔重點，以下皮膚科醫師親授「正確洗臉方法」快拿出小本本一起筆記吧！

●洗臉水溫20度～25度尤佳，千萬不要用溫熱水洗臉，避免過度刺激皮脂

●挑選溫和洗面乳配方：使用氨基酸系界面活性劑、不加香精、皂鹼等等

●從皮脂量最多的部位開始洗：T字部位→眼睛四周→臉頰→嘴巴四周→下巴→頸部

●一天洗2次就夠了，也可單獨洗T字部位，超過3次就太多了，會破壞皮脂正常分泌

4：做好日常防曬

無論你是用了A醇、果酸正在經歷過渡期，或是因為氣溫變化而泛紅敏感，做好日常防曬絕對是預防敏弱的第一道防線，可以避免肌膚受到紫外線、空汙等外界刺激，以下為大家整理了防曬小技巧。

正確防曬技巧

POINT 1：每次臉部至少需要擦到1cc的防曬乳量

POINT 2：全臉防曬量=中指指間~指尾（像擠牙膏那樣一條）

POINT 3：一個手臂防曬量=食指+中指指間~指尾（像擠牙膏那樣一條）

POINT 4：如果身處室外的話，醫師建議每4小時即可補擦一次；室內的話則可以每2小時補擦一次。

▲防曬小技巧。（圖／IG@ahc.official）

如何避免A醇造成皮膚脫皮泛紅？

使用A醇或酸類之前，必須先建立肌膚耐受性，降低脫皮泛紅危機！

建議第一次使用酸類或維他命A相關成分的保養品前，最好都要幫肌膚建立耐受性，才能避免使用期間出現泛紅敏感反應。

POINT1：挑選低濃度產品（EX:A醇0.1%~0.3% / 杏仁酸5~8%）

POINT2：一周使用2~3次，待肌膚沒有出現副作用後，再逐步的增加頻率

POINT3：初次使用前，可以先將保養品塗抹在手臂內側，隔一段時間再檢查該部位的皮膚是否有異狀，因為手臂內側的皮膚敏感度跟臉部膚質相近，這樣可以幫助確認該款保養品對自己的臉部有無副作用。

▲在用A醇或酸類之前，必須先建立肌膚耐受性。（圖／IG@donginbi.official）



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