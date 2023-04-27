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無印良品700坪大店加一！「賣飯糰茶泡飯」微風松高門市5月下旬開幕

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記者鮑璿安／台北報導

想在市區找到放慢步調的悠閒場域，MUJI無印良品微風松高門市預計於5月下旬開幕，也代表占地700坪以上的大店再加一，此前獨家餐食搶先曝光，主打飯糰套餐、飯糰茶泡飯套餐、各式含酒精及無酒精飲品、冰淇淋與日式大福、丸子等，逛街之餘更能填飽肚子。

▲MUJI 。（圖／業者提供）

▲即將開幕的微風松高門市將提供不同以往的餐食企劃 。（圖／業者提供）

▲MUJI 。（圖／業者提供）

▲飯糰茶泡飯套餐 。（圖／業者提供）

▲MUJI 。（圖／業者提供）

▲桂圓黑糖大福以柔軟黑糖外皮撒上黃豆粉包裹美味紅豆餡，搭配桂圓乾增加風味。（圖／業者提供）

距離MUJI微風松高門市開幕還有一個月，業者公開最新餐食服務內容，為營造家常滋味，餐點上就有別於Café&Meal所提供的四品套餐，而是聚焦在「小巧、樸實」等概念呈現上，飯糰茶泡飯套餐將茶湯改為日式海帶湯，有飽足感又很清爽。考慮到外帶客群，帶來特色金棗大福、桂圓黑糖大福以及使用日式丸子搭配苗栗公館傳統手工製作酸香金桔醬的桔醬丸子等，展現台日融合的美味。

▲MUJI 。（圖／業者提供）

▲勺日咖啡廳進駐大直新百貨「NOKE忠泰樂生活」， 4/29正式對外營運。（圖／業者提供）

▲MUJI 。（圖／業者提供）

▲勺日為新開幕的樂生活店打造專屬的雙人下午茶組合 。（圖／業者提供）

同時嘉裕複合選物餐飲店勺日咖啡廳進駐大直新百貨「NOKE忠泰樂生活」，將於4/29正式對外營運，特別擴大選物區，涵蓋服飾、香氛、首飾等多元品類，帶給消費者新穎購物體驗，開幕首日登場下午茶套組，還將販售由台北不只是花店的Museum of Flowers打造的勺日限定色奶茶款穿搭花袋。

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關鍵字：

MUJI, 無印良品, 微風松高

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