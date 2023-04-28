你內心最缺乏的是什麼？一張圖分析你的隱藏世界

文／CC 圖／小紅書

第一眼看到的圖像意涵，往往可以反映出你的內心世界，以下這張圖看到的人像，可以檢測出你內心中現在最缺乏的東西，測過的人都說「好準」。

Q：以下這張圖第一眼看到什麼？

A.男人的臉

B.女人的臉

C.互相擁抱的男女

A.男人的臉

你現在最感到缺乏的東西是錢，在工作範疇上面，你個性老實、也不太會說話，不像身邊的、人因為社交廣泛，常常有機會多個兼差，但正常上班工作的一份薪水，就是夠你一個人花用罷了，如果臨時有大筆的支出，常常就會感受到龐大的經濟壓力，甚至導致負資產，怎麼節約也很難補救。

B.女人的臉

你現在最感到缺乏的是愛，你的心思細膩又敏感，同時也很重視外在環境與人際關係裡面的感情付出，也就是說，身邊朋友與愛人的關心，是你擁有快樂與持續生活的動力，假如你一直陷入不快樂的狀態，或是感受到無人疼愛的孤單感，建議可以自主地發出邀請，跟好友或是戀人出去聚一聚，會擁有更多正面能量。

C.互相擁抱的男女

你現在最缺乏的是安全感，你的個性獨立、保守，不會表達出自己內心的感受，因為討厭恭維與取悅的氛圍，所以你總是獨來獨往，不喜歡過度社交，與人交際讓你感到壓抑，尤其是在職場上更為明顯，逐漸你就會更加的封閉自己，更好的方法是需要多點耐心與別人的關心，會比較容易讓你漸漸敞開心房。