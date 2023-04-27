LeSportsac掰了印花變超極簡！「全新面料」純色托特、保齡球包一次看





▲LeSportsac 2023 年春季以「Renewal 新生」為主題，宣告環保目標 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

美國輕量配件包包品牌LeSportsac給人色彩繽紛、便利耐裝的印象，造福品牌愛好者，2023 年春季起從材質與設計上都有重大轉變，不光使用全新再生尼龍面料朝永續腳步邁進，連外觀也如脫胎換骨般以簡約美學重構，相信會圈粉不少時髦人士。





▲SPECTATOR 系列以純色為主軸呈現極簡感 。（圖／品牌提供）



▲森林綠中型雙面托特包。（圖／品牌提供）





▲滾邊夜幕黑兩用保齡球包 。（圖／品牌提供）





▲彩虹系列青草綠圓筒包 。（圖／品牌提供）

以「Renewal 新生」為主題的最新系列，材質上蒐集紡紗或注塑過程殘留的廢料回收再生 ，並提取優質尼龍紗線製成，宣告環保永續目標。設計感上則打破了以往滿版印花風格，轉為營造極簡與純色加持的基本款，新成員是可翻轉雙面使用的大容量托特包，採用森林綠、沙洲白以及深海藍，彰顯大自然的悠然寧靜，碰撞中央簡潔標誌，幾乎人人都能輕鬆駕馭。

▲LeSportsac 傳承經典美式風格。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 攜手VERSE baR於4月27日至5月10日推出期間限定快閃店，購買指定系列商品即可獲得通路限定化妝包 。（圖／品牌提供）







▲彩虹系列網球場網紗托特包 。（圖／品牌提供）

SPECTATOR 系列同樣是嶄新表現，保齡球包與肩背包等包型採用肩背手提兩用設計，輪廓鮮明且色彩亮麗；Arc En Ciel 彩虹系列圓筒包、1974水手藍經典托特包、象牙白緹花多夾層設計托特包穿梭回復古年代，是經典美式風格的最佳體現。品牌的環保目標將並非僅是單一「系列」，而是逐步將整個品牌包款轉變為環保材質，目前2023 年春季品牌已完成了80%純色和印花產品的綠化，計劃在2026年完成100%產品的環保材質過渡。

▲ECCO Leather Goods支線全新包款Wave掀蓋肩背包立體波紋金橙色；Contact半月斜背包金橙色。（圖／品牌提供）

此外，丹麥鞋履品牌ECCO將製鞋工藝延伸至品牌支線ECCO Leather Goods，在今年夏天結合了北歐極簡美學推出一系列包款，包含掀蓋肩背包、半月斜背包、迷你肩背，皮革運用與時尚的外型設計完美展現了品牌的精湛手藝。掀蓋肩背包推出兩種尺寸，色系上則提供多款鮮豔的配色，像是夏季必備的金橙色、草綠色及粉紫色，另外也有命名為ECCO WAVE的e字立體波紋壓紋設計，彰顯強烈設計巧思及質感。