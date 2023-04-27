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換季敏感也能當「髮量王者」！4個小Tips從生活建立良好養髮習慣

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

初春季節轉換，時而寒冷時而豔陽高照，頭皮油脂分泌失衡，加上生活作息不規律，容易過敏鬧脾氣，對抗換季落髮困擾，建議透過4個Tips建立起養髮習慣，選用好的精油髮浴，重整頭皮生態圈，強化賦活髮根，升級髮量王者。

▲RENE FURTERER,萊法耶,BALMAIN,蔻蘿蘭,髮品,頭髮,保養。（圖／品牌提供）

Tips 1：強健豐盈髮絲　從日常生活做起

初春季節乍暖還寒，容易造成頭皮敏感，不少人發現髮量開始失控，因此，在這個季節更應該以內外兼顧的換季保養為主。首先，每日攝取足夠水分，多攝取富含維他命C、E的蔬果與優良蛋白質等原型食物，是穩定體內油脂分泌與抗氧化的不二法門。同時，保持規律作息，早睡早起不熬夜，搭配運動習慣，適時排解生活壓力，也是養髮主要根源。

Tips 2：選用育髮精油髮浴　建立日常養髮習慣

落髮困擾源自於不健康的頭皮環境，想要髮絲豐盈亮麗，就要重整頭皮生態圈，除了良好的生活作息，更要建立日常頭皮養護習慣。首先，建議從更換髮浴開始，選用含有髮根強韌、賦活成分的養髮型單品，溫和清潔同時滋養髮根。

▲RENE FURTERER,萊法耶,BALMAIN,蔻蘿蘭,髮品,頭髮,保養。（圖／品牌提供）

Tips 3：搭配指腹按摩　沉浸式高訂頭皮SPA

選用有保養成分的髮浴單品，在洗頭的時候，運用指腹輕柔畫圈按摩，不僅可以釋放頭皮壓力，同時也可以幫助營養成分的注入，透過每天手技放鬆，長時間堅持才能豐盈有感，長出的髮絲也會強韌亮麗。

Tips 4：一洗一護　升級髮量王者需靠後天努力

洗後也別忘了使用含有髮膚強健成分的保養單品，為髮根、髮絲提供滋養與健康力，像是頭皮精華液或是頭皮專用的敷膜等等，都可以讓狀態更提升，成為最適宜毛髮生長的環境，揮別髮量變化困擾。

【推薦單品】

＃RENE FURTERER TRIPHASIC三項森髮激活髮浴，200ml、售價1,380元

▲RENE FURTERER,萊法耶,BALMAIN,蔻蘿蘭,髮品,頭髮,保養。（圖／品牌提供）

擁有極致高效養髮等級的三項森髮激活髮浴，裡面蘊含天然巴西人蔘萃取、ATP三磷酸腺苷，能為疲憊毛囊補充營養，鞏固髮根能量，搭配三重精油柑橘、薰衣草、迷迭香精油，修護、補給髮膚強健營養素，讓頭皮重回輕盈蓬鬆，養出豐盈髮量。

＃BALMAIN 鎖色亮澤洗髮精，300ml、售價1920元

▲RENE FURTERER,萊法耶,BALMAIN,蔻蘿蘭,髮品,頭髮,保養。（圖／品牌提供）

頂級高級訂製服品牌BALMAIN也跨足頭髮造型領域，品牌最引以自豪的鎖色亮澤洗髮精，透過精準配方讓髮絲可以散發極致光澤的同時，又能夠擁有鎖色效果，搭配摩洛哥堅果精華、蠶絲與Cashmere蛋白，讓染燙過後減少毛躁感，重現柔順亮麗秀髮。

＃蔻蘿蘭 SOS頭皮舒敏精華液，100ml、售價1380元

▲RENE FURTERER,萊法耶,BALMAIN,蔻蘿蘭,髮品,頭髮,保養。（圖／品牌提供）

以「一種植物，解決一種頭皮問題」為核心的蔻蘿蘭，運用天然植物配方打造溫和有效的髮絲護理，其中，粉紅色芍藥系列更是針對敏感頭皮設計，在洗完頭、擦乾頭髮之後，均勻噴灑頭皮，搭配手指按摩再吹乾，有效舒緩放鬆。

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關鍵字：

RENE FURTERER, 萊法耶, BALMAIN, 蔻蘿蘭, 髮品, 頭髮, 保養

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