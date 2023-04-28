BLACKPINK新好友身份曝光！Lisa與她約會笑開懷　魔鬼身材必須追蹤！

記者王則絲／台北報導

女團BLACKPINK在全球巡演之際，四位女孩們也沒忘了享受生活，最近在她們Po的貼文私照中可以發現，她們結交了一位大咖新好友，尤其是Lisa與這位新好友更是大方曬閨蜜情，IG上私下相約玩樂的合照每張都笑開懷，而這位友人正是有「西班牙小天后」之稱的歌手蘿莎莉雅（Rosalía），魔鬼身材狂吸兩千多萬粉絲追蹤。

BLACKPINK近日話題一波波，日前登上科切拉（Coachella）音樂祭舞台創造驚人流量，Lisa與BIGBANG太陽合作單曲《Shoong!》MV也甫釋出，夢幻組合讓粉絲們嗨翻，影片目前已創造超過兩千萬觀看量。

BLACKPINK成員們認真工作也認真玩，近日Lisa曬出多張出遊美照，難得的是，身旁友人不是其他團員們，而是蘿莎莉雅，她於貼文寫下「珍珠泰奶閨蜜」為兩人的俏皮合照寫下註解，兩人穿著休閒而帥氣的私服，一起去看了藝術展覽，每張照片中Lisa的表情都顯露真實的喜悅，足見好感情。

Rosalía 今年30歲，為近年快速崛起的創作歌手，姣好外貌讓她與時尚圈也緊密相連，不只登上雜誌封面，還曾替Acne Studios拍攝形象廣告，凹凸有致的身材非常火辣，IG上有超過兩千萬粉絲追蹤；2022年Rosalía大部分都在歐美舉辦巡迴演唱會，今年科切拉音樂祭上，她與BLACKPINK同為表演嘉賓，她們互為彼此的粉絲，在台下留下合影紀念。