把義大利葡萄園酒莊、北歐花園搬進家！療癒香氣讓人不想出門

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

香氛單品是提升居家環境不可或缺的關鍵，透過好的味道，讓踏進家門瞬間，可以有放鬆療癒的感覺，這時，不僅是看一本書或是泡一杯咖啡，都會讓人覺得非常療癒，以下就盤點多款厲害的香氛單品，打造溫馨質感缺一不可。

＃Acqua di Parma X Tenuta Luce 香氛蠟燭，200g、售價3000元

充滿義大利風情的Acqua di Parma早就是頂級香氛中的天花板，這次攜手Tenuta Luce麓鵲酒莊，推出讓人光聞就能沉醉的香氛蠟燭與擴香瓶，把托斯卡尼的陽光、葡萄園藤蔓的生機綠意，透過香氣層次，讓人宛如親臨現場，手觸摸到成熟葡萄的飽滿果實，酒窖裡傳統橡木桶的木質氣息，就像是在品嚐一支頂級美酒，香醇又充滿格調。

＃VANA Garden Harmony身體洗沐保養四入禮盒，優惠價1990元

來自瑞典的純淨品牌VANA以香氛單品聞名，捕捉春天氣息的「Garden Harmony」香調，以青草前味帶來清新舒爽的遼闊感，接著，玫瑰與蜂蜜調和的浪漫輕甜香氣，讓人彷彿置身在北歐花園，尾韻淡淡茶香的蜜粉與香草，為整體香調更趨柔和。這次更是推出超值的身體洗沐保養四入禮盒，有經典香氛蠟燭搭配沐浴露、身體乳與磨砂乳，讓居家跟身體都能散發療癒香氣。

＃Urban Apothecary 沉香天竺葵室內香氛噴霧，100ml、售價1590元

英國頂級香氛品牌Urban Apothecary延續經典香氛蠟燭系列，推出6款不同味道的香氛室內噴霧，其中，沉香天竺葵的氣味讓人彷彿踏進高級飯店般，淡淡的中性氣味絲毫沒有侵略感，大方敞亮、柔和又具有奢華感的氛圍，是提升居家質感的必備單品。

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