不用飛出國，微風之夜超好買！千萬珠寶獨家上市、抽30萬元長榮機票超大手筆

▲時尚盛事「微風之夜」即將在5月12日展開。（圖／品牌提供）



時尚中心／綜合報導

眾星雲集的時尚盛事「Breeze Night 微風之夜」即將在5月12日登場，不僅有獨家販售的百萬精品與千萬珠寶，只要憑微風積點禮遇會員單筆消費滿6000元，就有機會可以抽兌換額度30萬元的「長榮航空電子交換機票」乙張，買越多、中獎機會越高，當然要買好買滿！

▲PIAGET Solstice系列18K白金藍寶石戒指，售價12,900,000元。（圖／品牌提供）

▲TASAKI Corset項鍊，售價1,490,000元。（圖／品牌提供）

羅馬風格樑柱、金色華麗拱橋還有璀璨燈光，2023年的BLING DYNASTY 微風璀璨盛世之夜，即將於5月12日晚上6點華麗登場；不需要花大錢出國，在這裡就可以買到全台獨家的華麗珠寶，比如：PIAGET價值12,900,000元的Solstice系列18K白金藍寶石戒指，CHAUMET也有Joséphine Aigrette Impériale 18K白金耳環、還有1,490,000元的TASAKI Corset項鍊，都是只在微風獨家限定，要搶要快。

▲Cartier INDOMPTABLES DE CARTIER高級珠寶腕錶，售價7,550,000元，限量30支。（圖／品牌提供）



另外，Cartier也祭出限量30支的INDOMPTABLES DE CARTIER高級珠寶腕錶，售價7,550,000元；BOUCHERON也有可愛破表的新品ANIMAUX動物系列PANDA熊貓戒指；BVLGARI則有璀璨奢華的Eden The Garden of Wonders系列Blooming Beauty項鍊，每一款都超珍稀。

▲BOUCHERON ANIMAUX動物系列PANDA熊貓戒指。（圖／品牌提供）



▲BVLGARI Eden The Garden of Wonders系列Blooming Beauty項鍊。（圖／品牌提供）



即日起至5月14日，微風廣場也推出全館酬賓回饋滿千送百、滿萬送千，正是入手頂級精品與高級珠寶的好時機，1F珠寶、手錶、Breeze Super指定商品單筆滿30,000元贈1,500元，單筆滿300,000元加碼抵用3,000元、單筆消費滿500,000元加碼抵用7,000元；1F國際精品、2F奢華寢具單筆滿10,000元贈1,000元，單筆滿100,000元加碼抵用1,000元，單筆滿200,000元加碼抵用4,000元，單筆滿500,000元加碼抵用12,500元，光是國際精品最高回饋就有14.5%，累積消費還能抽機票，絕對要朝聖。

▲微風廣場祭出全館酬賓回饋活動。（圖／品牌提供）



5月12日微風廣場館內也有各項表演與活動，只要符合指定資格，即可享用Shiny Bar免費兌換法國頂級evian天然水或氣泡水乙罐；憑當日單筆消費滿5,000元以上發票，即可兌換「金高調飲」或「金高風味冰淇淋」；另外，還可以參與Chance & Community Chest試手氣或來一場富翁Casino、近距離感受臉紅心跳Man’s Power，還有不可錯過的「微風DJ男神秀」孫麥傑將在復興南路大門，用音樂讓人沉溺璀璨狂歡夜。

▲微風之夜也有各項活動與小禮物可以拿。（圖／品牌提供）



喜愛品酒的時尚人士當然也不要錯過Breeze Super多款限量珍稀酒款，其中，價格超過百萬「輕井澤36景收藏酒（29－34景）6瓶一套」，限量1組，由日本浮世繪大師葛飾北齋的代表畫作，用36個不同的角度、不同節氣下的富士山為主題而成，這套畫作也成為輕井澤關廠前1年的原桶作品集，相當具有收藏價值。另外，格蘭利威1967極選50威士忌，市價1,030,000元，為品牌50年系列第三款史詩巨作，經過50年的熟成與淬鍊，帶給品酒人至高無上的尊榮享受。

▲輕井澤36景收藏酒，限定價1,050,000元。（圖／品牌提供）

有了珍稀酒款，佐酒小食也要奢華享受，微風之夜引進最具盛名的法國魚子醬品牌KAVIARI，頂級優質的煙燻鮭魚將首次於台灣閃亮登場，魚子醬與煙燻鮭魚的巧妙搭配，提供前所未有的味覺饗宴；Breeze Super也帶來「起司秘境」之旅，內含法國米斯塔路羊起司、法國百里香羊起司、法國卡斯迪戎綿羊奶起司等6款不一樣的優選起司。

▲Breeze Super X 法朋今年推出的「花燦艾許奶油霜蛋糕」。（圖／品牌提供）



每年上市就被搶光的Breeze Super X 法朋母親節獨家限定蛋糕，今年再度打造「花燦艾許奶油霜蛋糕」，細緻優雅的口感絕對甜進媽媽心裡。當晚也特別邀請台菜教母黃婉玲製作極稀限量的失傳手工台菜：八寶丸，只有VIP能夠獨享的頂級派對美食。

憑5月1日至5月11日微風積點禮遇會員，只要扣點參加微風影城包場電影活動，還能無條件參與微風璀璨盛世之夜封館派對，立刻揪好友一起來玩通宵。

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