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別讓髮量成為你的痛！營養師傳授「抗落髮4大食物」

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▲▼抗落髮食物。（圖／達志示意圖）

▲攝取足夠的蛋白質很重要。（圖／達志示意圖）

記者曾怡嘉／台北報導

「落髮」已成為熱搜關鍵字，而且再也不是中老年人的專利，研究數據顯示，落髮年紀逐年下修，除了挑選適合髮品養護外，也可從飲食中補足營養，營養師夏子雯教你落髮飲食正確吃，想要預防掉髮也適用！

▲▼抗落髮飲食。（圖／達志示意圖）

▲攝取鮮奶也能補充蛋白質。（圖／達志示意圖）

#足夠的蛋白質

頭髮的原料就是角蛋白，吃足夠的蛋白質，才能讓毛囊有足夠的原料生長頭髮，豆魚蛋肉類都是良好的來源；並一同補充維生素B群中的B7生物素，是角蛋白所需的維生素，廣泛存於食物當中，一般來說不容易缺乏。

#補充含鋅食物

蛋白質的合成需要礦物質鋅，也有研究發現，容易掉髮的人，體內的鋅濃度較低；富含鋅的食物有：牡蠣、蛤蜊、貝類、甲殼類海鮮、豬肝、紅肉、堅果種子類、豆類、全穀類等，除了鋅能防止掉髮，也能提升味蕾的敏感度、增強身體免疫力。

#補充含鐵食物

▲▼抗落髮飲食。（圖／翻攝自FB/王品牛排）

▲牛排是很好的鐵質來源。（圖／翻攝自FB/王品牛排）

鐵是血紅素中的重要成分，足夠的鐵有助於增加紅血球的攜氧量，能增加頭皮的血液循環、也能帶給頭髮足夠的養分，而女生每個月的月經都會流失鐵，當鐵補充不足時，就會增加落髮的危機；人體中好吸收的鐵來源像是：瘦的紅肉、豬肝、豬血、鴨血、雞腿等。

#補充維生素C

頭髮含有大量的膠原蛋白，攝取足夠維生素能幫助膠原蛋白合成，增強頭髮的韌性，預防分岔及斷裂；建議可每天攝取2個女生拳頭大的水果，如芭樂、奇異果等。

▲▼抗落髮飲食。（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

▲（圖／翻攝自FB/貼近你生活的營養師）

營養師夏子雯最後也提醒，把握好頭髮所需的營養素，也要注意頭皮的健康程度，常常按摩頭皮，挑對適合自己的洗潤髮產品，避免毛囊阻塞，也同樣重要。

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關鍵字：

落髮, 掉髮, 飲食

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