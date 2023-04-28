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網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」

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編輯／Molly　圖／翻攝小紅書

你真的了解自己嗎？許多人喜歡玩些心理測驗來看出自己隱藏的一面或人格特質，而近日《小紅書》就有一個圖片心理測驗引發討論熱潮，從你第一眼看到的圖像就能秒看出你的真實性格，測過的網友都說準。

▲▼ 第一眼看到什麼？秒測你的真實性格 。（圖／翻攝小紅書）

Q：這張圖裡，你第一眼看到的是什麼？

A.獅子

B.樹

C.孩子

▲▼ 第一眼看到什麼？秒測你的真實性格 。（圖／翻攝小紅書）

A.獅子

第一眼先看到獅子，代表你是個充滿責任心的人，無論是在工作上還是生活中都很有責任感，需要你負責的事，你都會很認真地對待，想要做到的事也會不惜一切努力完成。此外，你的個性也很要強、不服輸，這種拼勁會讓你比較緊繃，因此有時候也會感到心很累，建議還是懂得適時給自己放鬆。

B.樹

先看到樹代表你是個很細膩的人，尤其是情感方面，看人喜歡憑感覺，只要感覺對了什麼都好，如果沒有感覺就絕對不會交心。而且你們愛恨分明，對討厭的人非常冷漠，對待喜歡的人奉獻一切都沒問題；在熟人面前能說會道，喜歡分享，可以一直說個不停，但在不熟的人面前很自閉，沒必要就不開口，你們應該也很喜歡錢，因為財富能給你帶來安全感。

C.孩子

第一眼看到孩子，代表你現在這個階段可能有點孤獨，內心覺得很空虛寂寞，想要別人陪伴，但又不想把自己的傷心事展露給別人，而糾結矛盾不已。你們的內心很敏感，很在意外界對自己的看法，因此有時候也會顯得優柔寡斷。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 性格, 特質, 個性

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