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蔡依林變身落跑新娘　網虧「別跑快發專輯」

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▲▼BVLGARI Jolin, Lisa Celine 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林穿Versace流蘇裝搭寶格麗包上演落跑新娘戲碼。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／綜合報導

蔡依林今於IG分享穿搭新照，不愧是歌壇天后級人物，身穿Versace紫色迷你裙流蘇裙裝露美腿，再套上Sergio Rossi長靴，披著黑色西裝外套走在米蘭街頭，氣勢滿點，為的是秀代言品牌寶格麗（BVLGARI）2023秋冬系列的新包，她的內心戲很多，一下子是「落跑新娘」，一會兒又變身「商務系女子」，讓粉絲催她「商務系女子趕快去開專輯的會議」、「別再落跑了，改快發新專輯、開演唱會」。

▲▼BVLGARI Jolin, Lisa Celine 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林背黑色Serpenti Forever星塵水晶麂皮肩背包，124,500元。（圖／翻攝jolin_cai IG）

▲▼BVLGARI Jolin, Lisa Celine 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林演繹商務系女子穿搭，搭配寶格麗2023秋冬配件系列Serpenti Baia銀色小牛皮肩背包83,000元。（圖／翻攝jolin_cai IG）

其實示範寶格麗新包也是蔡依林的「正事」之一，她身為大中華區品牌代言人，搶先戴上寶格麗2023秋冬系列的Serpenti Vipermesh太陽眼鏡，立刻展現霸氣女神風範，她接連換搭Serpenti Forever星塵水晶麂皮肩背包，以及金屬光澤感的Serpenti Baia銀色肩背包，皆呼應KALEIDOSCOPIA奇幻萬花筒的設計主題。

▲▼BVLGARI Jolin, Lisa Celine 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa背CELINE 2023春夏新色花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款。（圖／CELINE提供）

同為寶格麗代言人的南韓夯團BLACKPINK泰籍成員Lisa，身兼法國精品CELINE大使，私下狂曬各式CELINE包款，她當然沒錯過2023春夏新色花粉色亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE包款，此款設計簡潔又帶有復古風情，另有淡紫色、石灰色以及經典不敗的黑色與棕褐色款式可供選擇。

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關鍵字：

蔡依林, Jolin, BVLGARI, 寶格麗, Lisa, CELINE

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