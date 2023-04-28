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眼睛初老症狀有解！5款「最強眼霜」推薦，抵禦老化第一道防線

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記者曾怡嘉／綜合報導

明亮緊緻的雙眼，絕對是年輕的象徵，但雙眼同時也是老化第一個出現的區域，最容易洩漏年齡。盤點抗老眼霜，幫你解決眼周問題，對付惱人的初老現象。

尤其5月開始氣候逐漸升溫，炎炎夏日讓乾燥的空氣使肌膚含水量大量流失而導致乾燥脆弱，更讓肌膚的防禦能力大幅下降。脆弱又無法分泌油脂的眼周肌膚，每天不但要完成約上萬次的眨眼，還要配合微笑、擠眼、皺眉等表情，只要疏於保養，細紋容易肆無忌憚的出現，不僅透露年紀，更讓眼神充滿疲憊感。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲ Sisley 抗皺活膚御緻眼唇霜，15ml，6,200元。

協同17種頂級植物活性精華注入，幫助解決在意的眼周問題，對抗鬆弛、小細紋超有感。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Elemis 海洋膠原活力眼霜，15ml，3,100元。

添加海洋膠原蛋白和多種活性植物提取物，幫助深入皮膚表層，增加肌膚彈性和水分。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲CLARINS 至臻凝時月神花眼霜，15ml，5,800元。

以月神花活性凝萃搭配三重精品級胜肽，針對眼周肌膚量身訂製，離緊緻大眼更進一步。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 皇家蜂王乳雙導眼部精華，20ml，5,500元。

獨特的雙效配方，將清爽的煥白亮眼蜜精華與潤澤的緊提淡紋乳精華合為一體，緩解雙眼疲態。

▲▼眼霜盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹蠟菊精華眼霜，15ml，1,850元。

針對敏感脆弱的眼周設計，富含三重活性成分的蠟菊超能特效酚子與動力玻尿酸，幫助撫平細紋與提升補水力；咖啡因萃取能舒緩疲憊雙眼。

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關鍵字：

初老, 眼霜, 精華, 推薦

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