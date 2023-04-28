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星巴克今11點起「買一送一喝兩天」！　85℃開工日大杯咖啡買二送一

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記者鮑璿安／台北報導

連鎖咖啡星巴克於今（28日）至29日連續2天舉辦「買一送一」活動，是少數在周末登場的優惠，然而本次有時段限制，為11：00至20：00，且飲品也不包含星冰樂飲料，民眾進店點單要留意；85℃則帶來連假後開工首日5／2咖啡分享日當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一。

▲▼咖啡 。（圖／翻攝自品牌官網、業者提供）

▲星巴克於4／28（五）至 4／29（六）舉辦OPEN 18周年好友分享買一送一活動 。（圖／翻攝自品牌官網）

星巴克於4／28（五）至 4／29（六）舉辦OPEN 18周年好友分享活動，期間11：00至20：00於門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。活動規則每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，要注意不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲▼咖啡 。（圖／翻攝自品牌官網、業者提供）

▲85℃推5／2咖啡分享日當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一 。（圖／業者提供）

連假即將到來，85℃推開工首日5／2咖啡分享日當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一，大杯美式咖啡平均一杯只要47元，同一天還有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於買20杯送10杯，最高可以省下990元。另外五月加碼回饋，只要單筆飲料消費滿600元，就有機會拿到6000元，周周抽出2名幸運兒。

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關鍵字：

咖啡, 星巴克, 優惠, 特價, 買一送一

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