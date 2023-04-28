fb ig video ETtoday search mobile

底妝斑駁超尷尬！牛爾傳授「不脫妝技法」，3步驟就搞定

>

▲▼牛爾傳授不脫妝技巧。（圖／翻攝自小紅書/牛爾）

▲牛爾傳授不脫妝3個技巧。（圖／翻攝小紅書/牛爾）

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多人注重底妝的清透度，但在輕薄之餘又要有效持妝，可是一大學問。美容教父牛爾就分享，隨著氣溫逐漸升高，高溫流汗加上若是佩戴口罩，如何不脫妝是一大學問，他點出3個防脫妝重點，現在趕快學起來！

#控油妝前乳

別以為控油妝前乳是油性肌膚的專利，牛爾分享想要妝容持久，第一步打底就需要用點心，即便是乾性肌膚，在夏季油脂分泌也會變得旺盛，記得要選擇控油功效的妝前乳，塗在T字區和下巴，以及嘴唇周圍。

#定妝噴霧

底妝完成之後，先用定妝噴霧先做第一遍定妝，稍等一會兒後，用粉撲仔細按壓肌膚，特別是容易脫妝的部位，才能讓底妝牢牢地貼在肌膚上。

#蜜粉最後定妝

最後再使用蜜粉或是蜜粉餅，再次按壓容易脫妝的T字部位還有唇邊周圍，記得手法是按壓而不是來回塗抹。

▲▼不脫妝。（圖／品牌提供）

▲艾杜紗  一抹無油妝前乳（控油），30ml，620元。

特調的提亮粉色調，不但能增加肌膚透明感，幫助持妝，還能隱去油光、修飾膚色不均。

▲▼不脫妝。（圖／品牌提供）

▲1028 Dew Block! 超保濕定妝噴霧，60ml，350元。

一噴即成輕盈隱形保護膜，強效鎖住水分同時吸附多餘油脂，使肌膚長效清爽，隨時保持剛完妝狀態。

▲▼不脫妝。（圖／品牌提供）

▲KOSE 蔻絲媚影 美顏定格控油蜜粉，5g，360元。

輕盈服貼，融入肌膚不泛白，維持剛上妝的清爽肌膚。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

牛爾, 定妝, 不脫妝技巧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」

網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」

看似花心其實感情超專一星座Top 3 ！冠軍心思細膩，優點只有戀人知道

看似花心其實感情超專一星座Top 3 ！冠軍心思細膩，優點只有戀人知道

眼睛初老症狀有解！5款「最強眼霜」推薦，抵禦老化第一道防線 你在異性眼裡可愛嗎？選擇這答案萌度90%，沒心機又傻氣激起對方保護慾 LeSportsac掰了印花變超極簡！「全新面料」純色托特、保齡球包一次看 難怪越減越肥！營養師曝4大「隱形地雷」：玉米不是蔬菜 蔡依林變身落跑新娘　網虧「別跑快發專輯」 星巴克明起「連2天買一送一」！　85℃ 5／2大杯咖啡買二送一 好準！挑一株「你最喜歡的植物」，秒測你的氣場是強還是弱

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面