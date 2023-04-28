底妝斑駁超尷尬！牛爾傳授「不脫妝技法」，3步驟就搞定

▲牛爾傳授不脫妝3個技巧。（圖／翻攝小紅書/牛爾）

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多人注重底妝的清透度，但在輕薄之餘又要有效持妝，可是一大學問。美容教父牛爾就分享，隨著氣溫逐漸升高，高溫流汗加上若是佩戴口罩，如何不脫妝是一大學問，他點出3個防脫妝重點，現在趕快學起來！

#控油妝前乳

別以為控油妝前乳是油性肌膚的專利，牛爾分享想要妝容持久，第一步打底就需要用點心，即便是乾性肌膚，在夏季油脂分泌也會變得旺盛，記得要選擇控油功效的妝前乳，塗在T字區和下巴，以及嘴唇周圍。

#定妝噴霧

底妝完成之後，先用定妝噴霧先做第一遍定妝，稍等一會兒後，用粉撲仔細按壓肌膚，特別是容易脫妝的部位，才能讓底妝牢牢地貼在肌膚上。

#蜜粉最後定妝

最後再使用蜜粉或是蜜粉餅，再次按壓容易脫妝的T字部位還有唇邊周圍，記得手法是按壓而不是來回塗抹。

▲艾杜紗 一抹無油妝前乳（控油），30ml，620元。

特調的提亮粉色調，不但能增加肌膚透明感，幫助持妝，還能隱去油光、修飾膚色不均。

▲1028 Dew Block! 超保濕定妝噴霧，60ml，350元。

一噴即成輕盈隱形保護膜，強效鎖住水分同時吸附多餘油脂，使肌膚長效清爽，隨時保持剛完妝狀態。

▲KOSE 蔻絲媚影 美顏定格控油蜜粉，5g，360元。

輕盈服貼，融入肌膚不泛白，維持剛上妝的清爽肌膚。