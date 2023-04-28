亮・珠寶／蔣雅淇母女層疊美鑽戒洩閨蜜情　寵愛媽咪首飾出列

▲STUDIO A共同創辦人蔣雅淇與女兒關愛，一同演繹喬治傑生FUSION珠寶展露緊密感情。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

母親節獻上珠寶寵愛媽媽，不妨從日常好搭配、別具意義的設計著手，若是母女檔還能交換戴，更具吸引力。STUDIO A共同創辦人蔣雅淇女士與正在美國名校華盛頓商學院就讀的女兒關愛，即選戴丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）經典 FUSION 珠寶展現隱密感情，因為可層疊組合的FUSION珠寶就像遠在台、美兩地的她們，既互相獨立、卻又彼此了解，成就閨蜜般的美好關係。

▲喬治傑生FUSION系列18K金與18K白金鑽石兩件式戒指，173,500元起。

美好寓意

喬治傑生FUSION 珠寶源自1960年代設計師妮娜古柏（Nina Koppel）的設計，

她以大自然的有機線條為基底，創作如波浪般流暢曲線，可透過自主拼疊如拼圖一般組合戒指，打造專屬風格珠寶，看似獨立卻又融合的美好寓意深深吸引蔣雅淇母女，除了兩環、三環戒指外，還推出項鍊、手鍊、耳環等。

▲喬治傑生FUSION系列18K金、白金鑽石與玫瑰金手鍊，58,000元。

粉紅魅力

1968 年Boucheron（寶詩龍）發表蛇主題的Serpent Bohème系列，水滴造型象徵蛇首，蛇身則由精雕黃金鱗片呈現，今年為此系列增添粉紅魅力，於玫瑰金鑲嵌粉紅色石英，柔和的玫瑰色調顯得溫柔浪漫，從入門款的水滴造型單墜、戒指，到華麗款粉紅色石英搭配美鑽的戒指、手環、單邊耳釘均備，不妨從媽媽最喜歡首飾的類型開始挑選。

▲Boucheron推出新款Serpent Bohème系列粉紅石英珠寶，可與鑲鑽款疊搭。（圖／Boucheron提供，以下同）



▲Boucheron Serpent Bohème系列鑲鑽與粉色石英戒指（左）294,000元，粉色石英吊墜項鍊55,500元。

優雅墜鍊

中意優雅風格的媽咪，很容易被寶格麗（BVLGARI）Divas’ Dream系列項鍊吸引，墜子從單鑽延伸出優美的扇形設計，並有華麗的滿鑽款式，以及鑲嵌珍珠母貝再以鑽石勾邊的鍊墜，為整體造型增添亮點。





▲寶格麗Divas’ Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊（左）95,000元，玫瑰金鑲鑽項鍊190,000元。（圖／寶格麗提供）

生意盎然

花朵珠寶是深受女性喜愛的設計元素之一，海瑞溫斯頓（Harry Winston）結合1940年代Cluster錦簇鑲嵌設計，創作靈感源自百合的Lily Cluster系列珠寶，也別於一般具象設計，品牌以鑲鑽鏤空線條勾勒出曼妙花型再點綴馬眼鑽，展露清新風格。





▲海瑞溫斯頓 Lily Cluster系列鑽石鉑金項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

珍愛獻禮

女性珠寶盒少不了溫潤的珍珠，TASAKI於母親節前夕推出多款日常容易搭配的胸針，包括如階梯般平衡概念的TASAKI balance step系列胸針，適合喜愛個性設計的媽咪；TASAKI kinetic系列胸針則以流線型黃K金勾勒出如P字的線條，兩端各點綴珍珠成就完美。

▲模特兒戴TASAKI串珠項鍊，並別上balance step胸針（上）113,000元與 kinetic胸針93,900元。