最新鉚釘包到手的喜悅？新一代「黑寡婦」成為VALENTINO代言人

▲新生代演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）成為VALENTINO全新品牌代言人 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

新生代演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）在《黑寡婦》、《她們Little Women》都有精彩詮釋，而她本人率真、毫不掩飾的個性更深受時尚界青睞，最新身分是VALENTINO全新品牌代言人「DI.VA」人物，象徵品牌所強調的人物多元價值，只見她穿上大方展現身材的緊身洋裝並露出燦笑，生動畫面一一定格。





▲Florence Pugh詮釋品牌鉚釘靈魂，生動表情非常吸引人。（圖／品牌提供）

DIVA 即代表 DI.fferent VA.lues（多元價值），是品牌渴望建立的關係，恰好與佛蘿倫絲普伊不謀而合，在最新廣告照中，就算還未注意到新季的服飾單品，也應該被佛蘿倫絲普伊驚呼、大笑毫無掩飾的表情張力所吸引。她穿上那件黑白色系波點蝴蝶結綁帶洋裝，伴隨豐腴姿態呈現得恰到好處，更對經典元素的再詮釋，令龐克與貴族、高訂與街頭碰撞交融。

佛蘿倫絲普伊手持Valentino Garavani 新款 Rockstud23 手袋，以羅馬建築為靈感的錐形鉚釘成為畫面中最鋒利又矚目的存在。她與品牌最深刻的合作，莫過於去年7月穿著一件透視禮服出席Valentino高級訂製服大秀，當時被網友議論她露點不夠得體，沒想到佛蘿倫絲普伊乾脆大膽反擊，要外界別公然批評女性身體，率真不做作的個性才是真實生活的一部分。





▲BTS 柾國愛穿CK，成為品牌丹寧與內衣雙線代言人 。（圖／品牌提供）

另一個令人印象深刻的代言照，則是Calvin Klein簽下柾國成為丹寧與內衣雙線代言人，由攝影師Park Jong Ha拍攝的形象廣告中，柾國親自演繹品牌春季造型，身穿經典的 90s 直筒牛仔褲和 Body 修身版型牛仔褲，自信曬出迷人的冰塊腹肌線條，搭配上寬鬆丹寧襯衫以及短袖T恤，組成了休閒又極簡的造型。柾國更透露自己一直以來都是品牌粉絲，很興奮可以讓眾人在這次廣告中看到他的不同面貌。