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舒淇47歲狀態美成「綠色美人魚」！比Ya合影張震、揪肖戰自拍太可愛

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記者王則絲／台北報導

GUCCI 27日晚間於上海舉辦《寰宇古馳》典藏展活動，現場聚集眾多大咖明星，包括舒淇、肖戰、張震、李宇春、倪妮⋯⋯等人皆亮相，其中舒淇可說是本場最大贏家，一襲綠色深V亮片裙造型呈現人魚般的窈窕姿態，甚至讓「舒淇美人魚」的關鍵字登上熱搜，不過台前流露女王霸氣的舒淇，台下被捕捉到和張震合照比Ya、揪肖戰自拍，私下可愛的一面展現反差萌。

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇一身GUCCI藍綠色亮片裙化身美人魚。（圖／翻攝自微博）

舒淇穿著一襲GUCCI的藍綠色亮片裙裝出席當晚活動，深V與腰間鏤空、大露背的剪裁相當凸顯女人韻味，手提銀色竹節包增添亮點，加上一頭人魚捲長髮，讓她搖身一變化身登上陸地的美人魚，此次亮相自信野性的造型獲得網友們一致讚賞，「閃瞎美瘋」、「迪士尼美人魚該找舒淇演」，甚至讓「舒淇美人魚」成為熱搜關鍵字，完美狀態令人不敢相信舒淇才剛過完47歲的生日呢。

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲剛過完47歲生日的舒淇狀態好到生圖也美翻。（圖／翻攝自微博）

晚間派對上，眾星齊聚狂歡，舒淇也開心與圈內好友們聊天、拍照留念；披上西裝外套後，舒淇看起來自在許多，與好友張震先來張合照，她俏皮地向後傾身、手比Ya合影，看起來相當開心，此外舒淇也舉起手機揪肖戰一起自拍，私下親切可愛的舉動令人被她的反差萌給吸引。

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇與張震合影、揪肖戰自拍。（圖／翻攝自微博）

GUCCI COSMOS《寰宇古馳》典藏展於上海開幕，以沉浸式的體驗帶領觀眾穿梭過去的百年歷史，劃分為「8個世界」的展覽空間，展示劃時代的經典作品，細品義大利的工藝與傳統，匯集來自佛羅倫斯15世紀的Palazzo Settimanni—目前「Gucci典藏之家」所在地的珍貴收藏。

▲GUCCI典藏展。（圖／品牌提供）

▲GUCCI典藏展。（圖／品牌提供）

▲GUCCI典藏展。（圖／品牌提供）

▲Gucci Cosmos《寰宇古驰》典藏展於2023年4月在上海開幕。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

舒淇, GUCCI, 寰宇古馳典藏展, 上海

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