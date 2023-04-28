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混血女星夏朧不管男人戴的名錶　直言「自信最重要」

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▲▼HUBLOT,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲女星夏朧在藝術家Richard Orlinski大猩猩作品前，示範HUBLOT與Orlinski合作錶款。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與藝術淵源深厚的HUBLOT（宇舶），將「融合的藝術」完美實踐在錶款設計之中，今於台北101 88樓舉辦預約制的藝展，並同步發表與法國藝術家、同時是品牌大使的Richard Orlinski聯手設計限量錶款Orlinski鈦金屬計時碼錶，中法混血女星夏朧今示範新錶，透露最喜歡抹上紅唇、戴上有份量的錶款為簡單裝扮增添氣勢，問及是否重視男人的選錶品味？她直白說：「不管戴什麼，由內散發的自信最重要！」

▲▼HUBLOT,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲HUBLOT經典融合Orlinski鈦金計時碼錶，限量250只鍊帶款566,000元，限量500只橡膠錶帶款455,000元。


HUBLOT現場展出多件Richard Orlinski著名的動物雕塑品，多角度切割面的立體結構特色運用在最新經典融合Orlinski鈦金屬計時碼錶中，尺寸下修至41毫米，並以霧面鈦金屬打造12邊型錶圈與多切割面錶殼，連錶帶有呈現特殊立體切面，鍊帶錶限量250只，橡膠錶帶款限量500只，皆搭載HUB1153自動上鍊計時機芯。

▲▼HUBLOT,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲Overseas逆月相逆跳日曆腕錶為江詩丹頓首款逆跳顯示運動腕錶。（圖／江詩丹頓提供）

運動錶當道，不能不提江詩丹頓炙手可熱的Overseas系列，今年不僅推出較小錶徑尺寸擴展女性市場，也首度加入逆跳顯示功能，推出品牌第一款逆跳運動錶--Overseas逆月相逆跳日曆腕錶，藍色面盤上顯示時、分、逆跳日曆與122年只需調校一次的精密月相，完美呼應品牌年度的逆跳設計主題。

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關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, Vacheron Constantin, 江詩丹頓, 夏朧

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