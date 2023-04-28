拆解Ozone穿搭秘密　Jisoo等國際巨星教你應援這樣穿

記者王威智／台北報導

大勢潮流男團Ozone一首全體團員共同創作的單曲〈Purple Days〉，在演藝圈圈瞬間掀起一陣「紫爆」，O.A.O（粉絲）頭髮染紫、服裝更是追星必備行頭，除了應援Ｔ恤，〈ETtoday〉也幫大家整理，那些國際大咖明星幫忙示範的「紫」穿搭，除了手幅、燈牌，絕對讓你成為嬌點。

▲想要駕馭紫色其實並不困難，拆解Ozone官方釋出的宣傳照片，簡單學會追星穿搭。（圖／索尼音樂提供）

想要駕馭紫色其實並不困難，拆解Ozone官方釋出的宣傳照片，林佳辰純白襯衫搭配粉嫩薰衣草紫色針織背心，下身搭配大地色系棉質運動褲，異材質疊搭撞出青春氛圍。周祖安印花Ｔ恤搭配刀切破口白色牛仔褲，外罩短版粉紫燈芯絨翻領外套，加上他放空時高冷個性，襯托出貴族氣息。李哲言更是紫得滿滿心機，乍看下白色素Ｔ配上牛仔外套，下身搭配米白長褲，跟「紫」毫無關係，妙的就在於他的鮮紅色頭髮，混合牛仔的藍，不論再加上白、米白等顏色就會是特調應援Ozone的特調紫色。

如果想要休閒運動休閒的感覺，林煥鈞絕對是參考重點；藍紫色落肩Ｔ恤外搭灰色寬版棉質背心，下半身選擇薰衣草紫工裝褲，加上飾品與毛帽絕對是粉絲應援最舒適的選擇。如果不想要麼運動粉氛圍，周子翔紫色皮質夾克絕對是要入手的單品，不論搭配牛仔褲、黑色休閒褲，都能立刻穿出時尚氣場。看完這些絕對不會出錯的穿搭配色，鋼鐵粉還可以嘗試黃文廷的Tone on Tone穿搭，透過異材質、深淺色階的層次搭配，時尚感瞬間提升。

▲ Dua Lipa一襲薄荷綠連身軟質洋裝，搭配粉紫色針織開襟衫，優雅氛圍瞬間滿溢。（圖／翻攝Dua Lipa IG）

紫色不僅是今年Ozone官方宣佈應援色，同時也是2023年的大勢流行色之一，拆解完Ozone穿搭技巧後還是不知道要怎麼搭配，也能參考國際大咖明星的OOTD，像是一向對穿搭非常有想法的Dua Lipa，一襲薄荷綠連身軟質洋裝，搭配粉紫色針織開襟衫，優雅氛圍瞬間滿溢。Hailey短版紫色碎花上衣，下身搭配白色短裙穿出度假風。而BLACKPINK成員，最近solo單曲夯遍社群的Jisoo，過去曾透露最喜歡的顏色就是紫色，她也從不吝分享紫色穿搭，襯衫、合身胸衣搭配格紋短裙，帶了一點學院風時尚氣質瞬間飆升。

▲Hailey短版紫色碎花上衣，下身搭配白色短裙穿出度假風。（圖／翻攝Hailey IG）

另外在Jisoo的IG上也能看到她日常簡單的紫色穿搭，粉紫色針織衫、下身套上黑色短裙就是踩街OUT LOOK。今年不論是ZARA、H&M、UNIQLO、GU各大服飾品牌皆有推出紫色單品，不妨翻出家中黑、白、淺灰亦或是大地色系的服裝還嘗試看看，都是不翻車的選擇。

▲▼Jisoo過去曾透露最喜歡的顏色就是紫色，她也從不吝分享紫色穿搭。（圖／翻攝Jisoo IG）