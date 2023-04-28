「花邊教主」一側身露美胸　4寶辣媽跑趴風頭強壓「神力女超人」

▲「花邊教主」布蕾克萊芙莉以皮衣造型出席Tiffany派對，火辣指數破表。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

Tiffany & Co.為慶祝紐約第五大道57街The Landmark旗艦店開幕，於紐約時間27日晚間舉辦盛大派對，現場東西方巨星雲集，已是4寶媽的「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）穿著緊身低胸又開高衩的皮衣洋裝現身，一側身露完美胸型，火辣指數破表，風頭強壓品牌代言人、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot），不過雙姝沒心結，照樣在場內開心寒暄。





▲Tiffany代言人蓋兒加朵與布蕾克萊芙莉在派對開心寒暄。





▲女星安雅泰勒喬伊一襲火紅羽毛裝胸前挖洞，也很搶眼。

與Tiffany合作密切的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），身穿胸前挖大洞露事業線的火紅羽毛裝亮相，有趣的是她也搭配小鳥造型鑽石項鍊完美呼應穿搭主題；大陸女星Angelababy也穿羽毛裝上陣，配上大件彩寶項鍊氣勢十足。





▲大陸女星Angelababy也受邀參加Tiffany派對。





▲南韓天團BTS成員Jimin以Tiffany代言人身分參加。



▲南韓男星李政宰穿正裝並別上Tiffany鑽石胸針，展現紳士風範。

男星穿搭同樣出色，剛接下代言的南韓天團BTS成員Jimin延續廣告形象，以黑西裝配搭花形鑽石胸針，令人驚喜的是南韓影帝李政宰也現身派對，一身正裝別上Tiffany蘭花鑽石胸針，展現迷人的紳士風範。日本明星則有三吉彩花、渡邊直美為代表，渡邊直美在派對上還與歌手身兼時尚名人的菲董開心擁抱，整場派對在火箭女郎秀、歌壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）獻唱時掀起高潮。





▲菲董（左）與渡邊直美在Tiffany派對開心擁抱。





▲歌壇天后凱蒂佩芮獻唱，炒熱Tiffany派對氣氛。





▲歷史悠久的火箭女郎表演為Tiffany派對掀起另一波高潮。



同屬LVMH集團的寶格麗（BVLGARI），則於大陸舉辦BVLGARI Avrora Awards 頒獎典禮，表彰在電影、藝術、舞蹈等領域的傑出女性，全球品牌代言人舒淇身穿U型領黑色晚裝配上華麗彩色寶石項鍊亮相，女神氣場無人能敵，同場還有品牌大使佟麗婭、文淇、范丞丞等，為此盛事增添星光。

▲寶格麗全球品牌代言人舒淇出席2023 BVLGARI AVRORA AWARDS 頒獎典禮。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲大陸女星古力娜扎以低胸禮服搭配寶格麗Serpenti項鍊亮相。





▲寶格麗品牌大使佟麗婭穿露肩禮服配祖母綠鑽石珠寶，風格優雅。