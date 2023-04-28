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陳庭妮穿Isabel Marant丹寧裝回春　「年紀大變膽小」最想做一件事　

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記者鮑璿安／台北報導

Isabel Marant全台首間販售男裝系列的形象店誕生，今（28日）邀請藝人陳庭妮站台，她穿著春夏時節輕盈的兩截式牛仔套裝，直言心情很好，「這套衣服讓我回春，回到女孩時期。」今天恰好是她34歲生日，被問到若回到兒時最想做些什麼？她認為是告訴自己要勇敢，就像兒時沒有嘗試玩雲霄飛車，因此留下遺憾，承認自己年紀越大反而越膽小。

▲陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮演繹Isabel Marant牛仔裝，最愛靴子以及手中Oskan Moon包款 。（圖／品牌提供）

陳庭妮演繹全套丹寧元素，搭配上淺黃色系春夏全新包款Oskan Moon，用以高辨識度的金屬圓頭鉚釘碰撞出率性火花，她特別提到，「全身單品我最喜歡靴子跟包包，樣子很經典，亮色是非常適合夏天，而且要找到好看的牛仔色西部靴很不容易，都是黑色、焦糖色比較多，一雙好的鞋子會讓你很有氣勢。」她大讚品牌優雅自在的剪裁，一點點中性元素，很像平常會喜愛的穿著。

▲陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮感到回到少女時期 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲Isabel Marant 新光三越信義新天地 A9 形象店 。（圖／品牌提供）

正是這身穿搭，讓陳庭妮感到回到少女時期，被問到想對兒時的自己說什麼話？她冷靜回答：「會告訴我自己再勇敢一點，嘗試新鮮事情，比方說玩雲霄飛車，如果勇敢一點就會有這段回憶，所以說年紀越大膽子越小，真的不是騙人的。」Isabel Marant 新光三越信義新天地 A9 形象店設計概念親密又奢華，展示 Isabel Marant 主線、Etoile 副線和配件系列之外，也首度引進男裝。

▲▼ Polo Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲ Polo Ralph Lauren 首間女裝概念店 。（圖／品牌提供）

同時，Polo Ralph Lauren 首間女裝概念店進駐微風信義，承襲品牌一貫美式簡約的風格，也首次引進較為正式的長禮服、頂級正裝單品，提供多元選擇，夏季「Modern California」系列設計理念來源於加州風情，輕鬆穿著的同時保有春夏活力。

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關鍵字：

陳庭妮, Isabel Marant, 新光三越

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