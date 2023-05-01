宜蘭「幾米星空飛天小火車」回歸必打卡　最佳拍攝時間曝，每個角度都美

文、圖／Ean

繼以幾米繪本為主題的淡海輕軌綠山線攝影案，4年後再受委託，前往拍攝位於宜蘭火車站前的「幾米星空飛天小火車」官方用照片。取材自幾米繪本作品《星空》的「飛天小火車」，其實幾年前就在此升空過，一直以來是許多海內外遊客造訪宜蘭都會特別前來拍照的熱門景點。去年下半年因颱風等關係讓原本作品遭受損害而無法繼續飛天，後來也才有了今日的飛天小火車2.0版。

在今年初登場的升級版飛天小火車，除了以俗稱玻璃鋼的FRP材質所構成，更為堅固耐用外還再增加幾米繪本中的幾個經典角色，讓整體意象更加豐富！包括《微笑的魚》裡抱著魚缸的大叔，《森林裡的祕密》毛毛兔吹奏喇叭歡送飛天小火車，還有候車區《地下鐵》的盲女也不分晴雨的在這陪著大家等車。重點是每天到了傍晚，一條夜間光帶彷彿讓飛天小火車頓時跑了起來！為了能夠完整拍攝，我帶著Canon EOS R3與4顆不同焦段的鏡頭，於早上、午後、傍晚至入夜等不同時段蹲點，期待能透過不同的鏡頭語言並搭配現場的光線變化，讓這組大型的戶外作品能夠更加鮮活。

▲午後的斜陽暖好，讓列車多了回家的歡快感（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 18、快門 1/80、ISO 800、焦距 33mm）

▲大光圈的人物拉背，讓角色多了互動性但又保留主次關係（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 4.5、快門 1/400、ISO 250、焦距 70mm）

▲直式構圖能創造畫面的流線感（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 2.8、快門 1/500、ISO 160、焦距 177mm）

▲廣場上的名字點亮了夜（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 22、快門 2 秒、ISO 400、焦距 24mm）

▲帶著Canon EOS R3進行拍攝工作，心先安了一半。

本次拍攝器材清單：

機身：Canon EOS R3

鏡頭：RF 24-70mm F2.8 L IS USM、RF 70-200mm F2.8 L IS USM、RF 50mm F1.2 L USM、控制環鏡頭轉接環EF-EOS R搭配EF16-35mm F2.8L II USM

拍攝策略擬定

平時外出旅遊，大可任性的等有感覺了才拿起相機拍攝，但商業拍攝案不同，那像是考試，得在有限的時間內創作，不論對拍攝主角的好感度是低或高，都非得交卷不可，說沒壓力，是騙人的。除了向老天祈求賜個好天氣外，這回我的拍攝策略是先求有再求好，就像平常拍攝飯店客房開箱那樣，會用廣角端先把環境與大景先收，等基本素材有了，再用定焦鏡佐大光圈拍些較具個人風格的有感畫面。

▲幾米星空飛天小火車2.0今年初再度升空（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 7.1、快門 1/400、ISO 800、焦距 77mm）

▲夕陽餘暉，這光影、頓時讓火車彷彿行駛在非洲大草原（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 4.5、快門 1/500、ISO 1000、焦距 104mm）

▲每個人物栩栩如生，細節刻畫相當用心（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 2.8、快門 1/500、ISO 160、焦距 119mm）

▲使用側翻螢幕，能省力的幫助我完成不同角度下的拍攝。

頻繁更換鏡頭，R3有防塵功能免驚！

於是，這回我在不同時段下的循環拍攝流程是先用16-35mm超廣角拍少數幾張大景，接著以24-70mm為主力鏡頭來獲得最多數的照片，等還有時間，再換上50mm F1.2大光圈定焦鏡以及70-200mm來捕捉飛天小火車上的幾張角色特寫。頻繁的更換鏡頭，過往難免會擔心入塵問題，不過Canon EOS R3支援關機後快門簾關閉的防塵功能，能大幅減少我在這部分的憂慮。其次，這次是首次透過控制環鏡頭轉接環來使用手邊既有的EF鏡頭，實際使用下來也整合的相當順手。

▲低角度的超廣角，以些許變形增加了空間張力（EF16-35mm F2.8L II USM｜光圈 16、快門 1/200、ISO 1000、焦距 16mm）

▲使用長鏡頭拍攝，以樹葉為前景創造意境（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 2.8、快門 1/500、ISO 1000、焦距 200mm）

▲以大光圈拍攝盲女，凸顯主體（RF 50mm F1.2 L USM｜光圈 1.2、快門 1/1250、ISO 100）

▲使用控制環鏡頭轉接環，讓原本的EF系列鏡頭能派上用場。

▲換個角度也讓抱著魚缸的大叔融入周遭場景中（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 3.5、快門 1/500、ISO 1600、焦距 111mm）

▲垂直把手搭配觸控螢幕，讓直式構圖輕鬆省力。

有眼睛偵測自動對焦功能加持，失焦退散！

除了拍攝裝置藝術本身，若能適時捕捉遊客與作品的互動性，可增添照片的趣味性，通常這要有敏銳觀察力輔以經驗來預應人們的接下來動作，得以守株待兔並等著按下快門，大部分會在極短時間內發生與結束，這時，R3的「眼睛偵測自動對焦」功能總能給予很大幫助，讓我可將大部分心思放在構圖與注意人的動作與表情即可，對焦的事就交給相機自動搞定，快意！

▲抓緊時機捕捉攝影者與毛毛兔的相呼應畫面（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 2.8、快門 1/400、ISO 125、焦距 100mm）

▲遊客的自然動作往往能增添照片的趣味性（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 6.3、快門 1/400、ISO 400、焦距 187mm）

▲使用人當比例尺來凸顯挑高的空間感（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 4.5、快門 1/500、ISO 400、焦距 75mm）

側翻觸控螢幕，想用什麼角度拍都行！

這次還有個不小挑戰是被拍攝主體範圍頗廣，從地上站著到懸空掛的，超過5米，好在R3有側翻觸控螢幕讓我不必臥倒或站上梯子即可使用多種角度來進行取景拍攝，不管是仰拍、高度平角或俯拍，都能透過多角度觸控螢幕來輕鬆完成，科技帶來在拍攝上的助益，這點讓我很有感！

▲不用臥倒，透過側翻螢幕即可低角度的微仰拍攝。

▲高舉相機，也能輕鬆控制構圖取景。

▲吹奏喇叭的毛毛兔像是帶領著鴿群（RF 50mm F1.2 L USM｜光圈 1.4、快門 1/2500、ISO 100）

▲以長鏡頭加大光圈，讓觀者將目光焦點放在人物的誇張表情（RF70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 2.8、快門 1/400、ISO 125、焦距 100mm）

最佳拍攝時間，首推傍晚前後

整天拍攝下來，我最喜歡是下午四點過後到日落後當天空轉為鈷藍色的這段時間，先是西斜的陽光從懸空火車尾照射過來，金黃暖好、讓列車上人物的笑容多了幸福感，而隨著夜幕低垂，不只飛天火車被照亮，火車底部的兩條流線光帶像是引路鐵軌，還同時帶來了速度感，這時不妨上腳架進行長時間曝光，還能讓幾盞燈綻放星芒，像成了無聲煙火，為這次拍攝畫上完美句點！

▲斜逆光與拉曳的長影，賦予畫面詩意（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 11、快門 1/100、ISO 1000、焦距 24mm）

▲上腳架縮小光圈進行長曝（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 22、快門 2 秒、ISO 320、焦距 32mm）

▲夜裏經由照明，又呈現不同風情（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 22、快門 2 秒、ISO 320、焦距 46mm）

▲長曝光讓車流成了光軌，除具流動感也讓畫面乾淨而能凸顯主角（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 22、快門 2 秒、ISO 1250、焦距 26mm）

/ Info. /

幾米星空飛天小火車

地址：宜蘭市宜興路一段236號

點燈時間：約傍晚5點左右

開放資訊：24小時開放，免門票

Canon Taiwan 台灣佳能

官網｜臉書

本次使用拍攝器材

Canon EOS R3

RF 24-70mm F2.8 L IS USM

RF 70-200mm F2.8 L IS USM

RF 50mm F1.2 L USM

控制環鏡頭轉接環 EF-EOS R 搭配 EF16-35mm F2.8L II USM

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！