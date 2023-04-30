單眼皮、內雙腫泡眼必學　「眼尾三角區＋臥蠶畫法」放大雙眼立刻有感

文／美人圈

單眼皮、窄雙或內雙腫泡眼的眼妝不是畫越濃越好，化妝師強調腫泡眼型眼妝重點在輪廓，關鍵就是眼妝重點落在眼尾三角區，搭配臥蠶更可以縱向放大雙眼、並起到消腫效果！今天就一起看看化妝師分享單眼皮、窄雙或內雙腫泡眼的眼妝技巧！

內雙眼妝「眼尾三角區」是重點，修飾腫泡

單眼皮、窄雙或內雙腫泡眼的眼妝重點在於強調輪廓，用眼影疊加出層次感之外，在視覺上讓輪廓感加深、消除腫泡感，另外在眼尾三角區要有銜接臥蠶，起到縱向放大雙眼、延伸眼型輪廓的效果，讓眼妝層次更乾淨。

▲懶人必學眼尾三角區+臥蠶畫法。（圖／IG@peripera_official，下同）

內雙、單眼皮眼妝步驟

1：深淺色眼影加深輪廓

眼妝第一步先使用霧面的淺色眼影做打底，可以讓後面的眼影暈染更有層次、眼妝更乾淨，選擇眼影盤中最淺的霧面打底色眼影，用鬆散的眼影暈染刷大面積上在整個眼窩部位、接著用餘粉帶到下眼瞼，用暈染刷來回過色、先帶出基本的眼周輪廓感即可。

用一把偏小的細節刷沾取第二深的中間色調眼影，輕輕在眼摺內來回過色，注意不要畫超過「睜開眼後的眼褶」部位，畫超過的話可能反而讓眼睛看起來更小！接著再用餘粉輕輕帶到下眼瞼後半段，可以從眼球下方開始往眼尾畫，稍微往眼尾平行延伸出去，畫出一個開放式眼角。

2：上下眼線稍微往外拉

畫完眼影後，接著用眼線筆先在睫毛根部畫出內眼線，再沿著眼尾稍微往外拉出約1mm左右線條，下眼線也同樣從下眼瞼中間部位往眼尾外拉出平行線條，長度大約比上眼線短一些最剛好，畫的時候可以稍微用手將眼皮往外拉來輔助，也可以用扁平眼影刷沾取深棕色眼影取代眼線，眼線會更加柔和。

3：填補眼尾三角區

畫完眼線後，繼續用餘粉稍微填補眼尾三角區，這個眼角可以在視覺上拉長眼型，有放大雙眼的效果之外，更重要的是還可以修飾眼周輪廓感的效果！但是化妝師也提醒，填補三角區的時候注意將下眼尾眼角留白，眼妝看起來會更加乾淨自然。

4：提亮、加強臥蠶輪廓

畫完眼尾三角區後，很重要的就是銜接臥蠶，臥蠶後半段除了第一步先畫上的眼影之外，可以在用細節刷輕輕與眼尾三角區來回過度，臥蠶前半段則用珠光色調打亮，打亮位置可以到中間鼓起最飽滿的部位，想要更凸顯臥蠶的話，也可以在用陰影色調上在臥蠶陰影部位，加強臥蠶輪廓。

5：睫毛膏增加眼妝細節

最後在畫上睫毛膏增加眼妝細節，整個眼妝就完成了！畫出眼尾開眼角的重點，就可以修飾整個內雙輪廓，加強內雙眼、單眼皮的消腫效果，腫泡眼絕對要學起來！

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