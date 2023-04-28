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Jennie衣櫥私藏的工裝褲、Jisoo花卉裝超仙！　Y2K控必收春夏單品公開

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記者鮑璿安／台北報導

這些年很受到韓星歡迎的義大利品牌BLUMARINE，以甜美個性設計默默成為衣櫥中不可或缺的單品，最近連BLACKPINK成員Jisoo與 Jennie都輪番上身旗下春夏新裝，結合立體花朵、個性低腰剪裁褲裝的Y2K風潮根本還沒完！

▲BLUMARINE 。（圖／品牌提供）

▲BLUMARINE 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo SOLO專輯《FLOWER》簽售會上穿著BLUMARINE標誌性的玫瑰雪紡洋裝。（圖／品牌提供）

Jisoo剛發表首張SOLO專輯《FLOWER》，為迎合花朵綻開的靈動感，在簽售會上選擇BLUMARINE玫瑰雪紡洋裝，如野玫瑰般綻放在胸前賦予生命力，花朵3D化成花扣成為衣著上的別樣巧思。

▲BLUMARINE 。（圖／品牌提供）

▲BLUMARINE 。（圖／品牌提供）

▲科切拉音樂節（Coachella）期間，Jennie的私服穿搭展現迷人身材 。（圖／品牌提供）

▲BLUMARINE 。（圖／品牌提供）

▲BLUMARINE春夏造型水鑽薄紗背心搭配多口袋褲裝。（圖／品牌提供）

科切拉音樂節（Coachella）期間，Jennie的私服穿搭也成為話題，她身穿 BLUMARINE最新工裝牛仔褲，多口袋、低腰設計恰好就是Y2K風格的代名詞，將率性與性感完美中和，還可參考Jennie以韓設計師品牌LEUNI緊身短版背心搭配，彰顯迷人腰線搶走視覺焦點。品牌本季迎來了更多貼身裸感的閃鑽上衣、蝴蝶鉚釘透膚T恤、水鑽薄紗背心等象徵2000年的復古單品，試圖帶領時尚迷重回青春世代。

當然也不能忽略設計師品牌Mugler此次為BLACKPINK訂製Coachella表演服飾，以粉色系為主軸，加入女團造型熟悉的挖空、兩截式、水鑽元素，Y2K強勢風格迎面而來，在4名成員演繹下獲得新生命。其中最辣的就是Jennie那套中空馬甲，硬挺輪廓下兩側透視細節貫穿，露出兩側美胸帶來視覺上的暴擊。

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關鍵字：

BLUMARINE, Jisoo, BLACKPINK, Jennie

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