母親節佛腳抱起來！用「優雅天花板」奢寵媽媽再拿花禮，懶人必GET貼心精選

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

母親節進入最後倒數，你已經想好要送媽媽什麼禮物了嗎？還沒有頭緒的你直接看過來，精選多款超強禮盒，連花束都準備好了，不用自己專跑花店、還要多花錢，貼心程度爆表！

＃肌膚之鑰 典雅保養花禮

肌膚之鑰向來是「優雅天花板」，送媽媽面子、裡子都顧好顧滿，只要從4月27日至5月14日，至全台櫃點消費滿15000元，就可以拿到限量光采花禮。想要奢華頂級首選明星商品「精質乳霜」，一罐達標奢寵媽媽很豪氣；想要多樣化組合的，首推南韓「氣質女星」鄭恩彩最愛激光鑽白菁萃，搭配水潤光采氣墊粉霜，再加最新逆齡光采防曬護唇膏，2023新品大禮包讓媽媽體驗最高日系養膚，當然超用心。

＃雅詩蘭黛 雅緻大花禮

向來深受不少女性喜愛的雅詩蘭黛，在母親節當然也有厲害活動，只要在5月5日至7日或是12日至14日周末時間，於指定專櫃消費滿15000元，直接把絕美澎湃花禮帶回家；經典首選當然是小棕瓶保養系列，再加全新推出的微分子肌底原生露－原生美麗限定版，與加州知名藝術家Allison Hueman合作的絕美包裝，讓媽媽每一次保養，都能重回母親節的快樂美好回憶，紀念意義非凡。

＃朵法 法式優雅花禮

5月6日、7日、13日、14日限定4天，只要到朵法指定櫃位，消費滿10000以上，並含一件正貨，就可以直接擁有「粉紅無敵舒緩高訂禮盒」，除了有熱賣的全效舒緩精華及其系列，再拿福里安花神巧克力禮盒及法式康乃馨永生單支花禮。那要滿額也超容易，優先選擇CP值超高組合，其中，金緻微導煥妍組擁有2023才甫上市的金緻再生奢光露，95%天然成分注入3種頂級花精萃，滋養又療癒，當然必GET。

＃蘭蔻 粉紅精緻花禮

擅長浪漫的蘭蔻在今年母親節也沒有缺席，滿3000元、6000元、15000元各有好禮，其中，從5月2日至14日，於指定14個櫃位消費最高門檻15000元，即可拿到高級訂製奢寵玫瑰花束禮盒，輕鬆擄獲媽媽心。既然都要買到門檻，當然直上最頂級絕對完美黃金玫瑰系列，首推絕對完美輕奢組，乳霜跟修護露正貨兩瓶帶回家，再拿黃金玫瑰修護乳霜豐潤版、黑鑽奧秘霜、修護露旅行組，高規格美肌就靠它。

【特別加映】

＃ilāpothecary英草社 光耀美顏奢華組

去年熱騰騰登陸台灣的英草社，一上市就立刻廣受好評，天然療癒的氛圍，可以說是壓力超大媽媽們的唯一救贖！母親節推出光耀美顏奢華組，一次5瓶No.6植煉琉璃苣美顏油20ml，再送No.70人蔘光煥精華50ml跟黑曜岩晶石板，讓媽媽跟上最新刮痧美顏風潮，偷偷逆齡當姊姊。